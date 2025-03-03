До соглашения о завершении войны еще очень далеко, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до соглашения об окончании войны в Украине еще очень далеко. По его словам, такие шаги никто еще не начал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общение главы украинского государства с журналистами в Лондоне.

"Мы сегодня говорим о первых шагах, и поэтому пока их не будет на бумаге, я не хотел бы о них очень подробно говорить. До соглашения об окончании войны еще очень-очень далеко. Никто все эти шаги не начал", - сказал президент.

Зеленский отметил, что мир, "который мы будем предвидеть в будущем", должен быть справедливым, честным, и самое главное - устойчивым.

"И он должен быть очень конкретным, с очень конкретным гарантиями безопасности, и с очень конкретными носителями этих гарантий безопасности, с конкретной ответственностью за объемы этой помощи, в каком смысле они будут, если мы говорим о той или иной помощи в море, на суше и в небе. Я имею в виду не помощь, а присутствие. Это часть гарантий безопасности", - пояснил глава государства.

Он добавил, что "сегодня мы не говорим" о тех или иных уступках, поскольку это будет неправильный разговор. Зеленский подчеркнул, что "мы слышим" сигналы от партнеров и США, но все должны понимать, к Украина никогда не признает любые территории оккупированные Россией, как российские территории.

"Для нас это будет временная оккупация. В зависимости от поддержки Украины будет зависеть уверенность нашего народа, поэтому мы так сегодня и настроены, что эти гарантии безопасности должны быть такие, которые должны на 100% исключить возможность России прийти еще одной агрессией", - добавил украинский лидер.