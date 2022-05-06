Гарантії безпеки для України. Єрмак пояснив, чому вони працюватимуть

"Ця система гарантій - це така служба 911. Коли ви чітко розумієте, що, в які терміни і як відбувається. І всі це розуміють. І у вас є чітке розуміння, що в разі виникнення цієї загрози ви отримуєте. Все це має бути дуже чітко юридично закріплено", - сказав Єрмак.

Він пояснив, по-перше, всі міжнародні відносини будуються на нормі римського права "договори повинні виконуватися".

"Їх деградація починається з недотримання цього принципу. Тобто, його треба ретельно оберігати. Тому ми так наполягаємо на юридичних зобов'язаннях - щоб зміна урядів і курсів не могла спричинити їх перегляду. І щоб взаємна відповідальність гарантів служила додатковим фактором як нашої безпеки, так і Європи в цілому", - зазначив Єрмак.

По-друге, за його словами, навіть якщо якась одна країна-гарант "передумає" виконувати взяті на себе зобов'язання, то, при таких жорстко окреслених умовах інші їх виконають.

"І потім, ми самі повинні бути готовими до будь-яких викликів. Це стосується і нашої системи безпеки і оборони, і гарантій, про які ми з вами говоримо, і роботи на дипломатичному рівні. У будь-якому випадку, враховуючи уроки Будапештського меморандуму, стрижень нашої безпеки - це потужні збройні сили, це сильна, розгалужена і вбудована в світову економіка. Тобто, навіть найнадійніших гарантій самих по собі ніколи не буде достатньо тих, хто дорогий, завжди захищають охочіше і ефективніше", - резюмував Єрмак.

Нагадаємо, також керівник Офісу президента розповів, що чернетка договору з гарантій безпеки буде у відкритому доступі. Документ стане предметом для обговорень.

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