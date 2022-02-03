"Гарантії безпеки". Країни ЄС працюють над єдиною відповіддю Росії

Країни-учасниці Європейського союзу працюють над відповіддю Росії на вимоги про так звані "гарантії безпеки". Вона буде відображати їх спільну позицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24 .

"Ми працюємо над координацією дій у відповідь... Ми єдині в Європейському союзі, і тому ясно, що відповідь буде відображати цю єдність", - заявила вона.

Як заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Фінляндії, Брюссель передасть відповідь від усіх країн ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Росії направило запити щодо "гарантій безпеки" 57 країнам-членам ОБСЄ та НАТО. У них зачіпаються ті ж питання, які Росія піднімала в попередніх листах, зокрема, відмова від розширення НАТО, в тому числі за рахунок вступу України.

Напередодні представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Білий дім зацікавлений у продовженні діалогу з Росією щодо "гарантій безпеки". Обговорення йдуть з кінця 2021 року, але Москва висуває неприйнятні для Заходу умови.