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Гоняют их по полю: десантники показали как ликвидируют россиян, если закончились боеприпасы

Понедельник 06 января 2025 22:16
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Гоняют их по полю: десантники показали как ликвидируют россиян, если закончились боеприпасы Иллюстративное фото: десантники показали как ликвидируют россиян, когда закончились боеприпасы (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные продолжают мужественно защищать территорию Украины от российских оккупантов. Это происходит даже тогда, когда у них заканчиваются боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

На этот раз на видео удалось зафиксировать, как экипаж бронетранспортера Stryker 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВС Украины в Курской области гоняется по полю за противником.

"Именно так, решили действовать Галицкие десантники, когда после тяжелых боев у них закончился боекомплект, а противник был совсем рядом и представлял опасность. При этом, когда механик-водитель "искал" свою очередную цель, наводчик-оператор вылез из люка и вел огонь по россиянам из стрелкового оружия", - подписали видео десантники.

Операция ВСУ в Курской области

Напомним, еще этим летом ВСУ начали свою операцию в Курской области. Тогда удалось взять под контроль Украины около 100 населенных пунктов. Стоит заметить, что эта операция заставила Россию привлечь к войне и Северную Корею и ее солдат, которые сейчас воюют в Курской области.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия потеряла до батальона северокорейских солдат в Курской области за два дня.

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