Посольство США засудило напад на Гандзюк

У відомстві очікують притягнення до відповідальності винних у нападі осіб

Посольство Сполучених Штатів в Україні засудило напад на активістку Катерину Гандзюк, в ході якого дівчину облили сірчаною кислотою. Про це посольство повідомило у своєму Twitter.

Посольство очікує ретельного розслідування.

"Ми засуджуємо напад з кислотою на громадську активістку Херсона та радника мера Катерину Гандзюк. Ми з нетерпінням очікуємо ретельного розслідування", - відзначили в посольстві.

У відомстві також додали, що очікують притягнення до відповідальності винних у нападі осіб.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, глава ГПУ Юрій Луценко передав слідство у справі нападу на активістку Катерину Гандзюк до центрального апарату Служби безпеки (СБУ). За його словами, стан потерпілої важкий.

Крім того, у зв'язку з серією нападів на цивільних активістів Луценко запланував проведення координаційної наради правоохоронних структур.

31 липня 2018 року в Херсоні вранці невідомий облив сірчаною кислотою керуючу справами виконкому міськради і громадську діячку Херсона Гандзюк. 1 серпня дівчину перевезли з Херсона до Київського опікового центру. За словами завідувача опікового відділення обласної клінічної лікарні Херсона Сергія Волченко, прогноз по Гандзюк складний.