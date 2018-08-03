Слідство у справі нападу на Гандзюк передали в центральний апарат СБУ

Луценко передав слідство в центральний апарат СБУ

Генеральний прокурор України Юрій Луценко передав слідство у справі нападу на активістку Катерину Гандзюк в центральний апарат Служби безпеки (СБУ). Про це прокурор написав у себе на сторінці Facebook.

Луценко відвідав Гандзюк, яку 31 липня невідомий облив концентрованою сірчаною кислотою. За його словами, стан потерпілої важкий.

"Почув її версії причин нападу на неї. Враховуючи це, прийняв рішення передати слідство в центральний апарат СБУ", - повідомив Луценко.

Крім того, у зв'язку з серією нападів на цивільних активістів генпрокурор запланував проведення координаційної наради правоохоронних структур.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року, в Херсоні вранці невідомий облив сірчаною кислотою керуючу справами виконкому міської ради і громадську діячку Херсона Гандзюк. 1 серпня її перевезли з Херсона в Київський опіковий центр. Як зазначив завідувач опіковим відділенням обласної клінічної лікарні Херсона Сергій Волченко, прогноз по Гандзюк складний.

За даними поліції Харкова, слідство зараз розглядає декілька версій нападу на Катерину Гандзюк. Зокрема - злочин скоєно у зв'язку з її службовою та громадською діяльністю. В рамках розслідування поліція опитала жителів 250 квартир, які могли бути свідками злочину. Також правоохоронцями встановлено 14 відеокамер, які могли зафіксувати перехід нападника. З десяти камер вже знято відеоінформацію. Поліція розповсюдила відео з однією з камер, де видно підозрюваного у скоєнні злочину.