У КМДА розповіли, чи доведеться киянам міняти прописку через перейменування вулиць

Перейменування вулиць не потребує внесення змін до документів за місцем реєстрації. При цьому перереєстрація може відбуватися під час заміни паспорта або інших процедур в ЦНАП.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на прес-службу КМДА .

" Підкреслю - перейменування (вулиць - ред.) не створює ніяких побутових проблем, ніхто не повинен відразу бігти в ЦНАП, щоб зробити відмітку про нову адресу. Перереєстрація може відбуватися під час заміни паспорта, вклеювання нових фотографій, зміни прізвища і т. д., тобто коли у людини виникає потреба", - заявив директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА Роман Лелюк.

Крім того, документи, що засвідчують право власності на нерухомість, залишаються чинними у разі зміни назви вулиці, на якій вони розташовані. Такі документи змінюють тільки при необхідності. Наприклад, для купівлі-продажу або дарування нерухомості.

"Таким чином, якщо власник захоче продати, подарувати або передати у спадок свою нерухомість, в документах, які будуть оформлятися на нову особу, вже вкажуть нову назву. На вартості послуг нотаріуса це не вплине", - зазначив Лелюк.

Водночас юридичні особи повинні вносити відповідні зміни до установчих документів. Згідно з чинним законодавством, перейменування вулиці для юрособи є зміною місцезнаходження.

"Це передбачає необхідність внесення відповідних змін до установчих документів, змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб, повідомлення банківських установ та контрагентів про зміну реквізитів у діючих договорах, виготовлення нової печатки, бланків тощо", - йдеться у повідомленні.