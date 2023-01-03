Позор Путина. Россияне хотят наказать командование за потери в Макеевке, - СМИ

Удар по ПТУ в Макеевке, где дислоцировались российские мобилизованные, привел к сотням погибших, а провоенные россияне обвинили своих военных командующих в повторении роковых ошибок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и The New York Times.
Российские националисты и некоторые законодатели требуют наказания для командиров, которых они обвиняют в игнорировании опасности, гнев только растет из-за уничтожения десятков российских солдат в Макеевке.
Министерство обороны России 2 января заявило, что в результате удара ракет HIMARS погибли 63 российских солдата в здании, где они проживали в оккупированном городе Макеевка на востоке Украины. Однако украинские военные заявили, что, похоже, были убиты "около 400" российских военных.
NYT сообщает, что ни утверждение российского режима, ни заявления Украины о ликвидации около 400 оккупантов нельзя проверить независимо, но даже самое низкое количество было бы одной из самых больших потерь России за один эпизод войны и позором для российского диктатора Владимира Путина, неоднократно обещавшего исправить вопиющие ошибки и недостатки в российской армии.
Напомним, 31 декабря 2022 года украинские военные нанесли удар по району сосредоточения оккупантов в Макеевке.
Отметим, 2 декабря российская сторона подтвердила гибель нескольких десятков военнослужащих.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.