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Позор Путина. Россияне хотят наказать командование за потери в Макеевке, - СМИ

Фото: президент России Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Удар по ПТУ в Макеевке, где дислоцировались российские мобилизованные, привел к сотням погибших, а провоенные россияне обвинили своих военных командующих в повторении роковых ошибок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и The New York Times.

Российские националисты и некоторые законодатели требуют наказания для командиров, которых они обвиняют в игнорировании опасности, гнев только растет из-за уничтожения десятков российских солдат в Макеевке.

Министерство обороны России 2 января заявило, что в результате удара ракет HIMARS погибли 63 российских солдата в здании, где они проживали в оккупированном городе Макеевка на востоке Украины. Однако украинские военные заявили, что, похоже, были убиты "около 400" российских военных.

NYT сообщает, что ни утверждение российского режима, ни заявления Украины о ликвидации около 400 оккупантов нельзя проверить независимо, но даже самое низкое количество было бы одной из самых больших потерь России за один эпизод войны и позором для российского диктатора Владимира Путина, неоднократно обещавшего исправить вопиющие ошибки и недостатки в российской армии.

Напомним, 31 декабря 2022 года украинские военные нанесли удар по району сосредоточения оккупантов в Макеевке.

Отметим, 2 декабря российская сторона подтвердила гибель нескольких десятков военнослужащих.

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МакеевкаПТУВойна России против Украины