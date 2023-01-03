Позор Путина. Россияне хотят наказать командование за потери в Макеевке, - СМИ

Российские националисты и некоторые законодатели требуют наказания для командиров, которых они обвиняют в игнорировании опасности, гнев только растет из-за уничтожения десятков российских солдат в Макеевке.

Министерство обороны России 2 января заявило, что в результате удара ракет HIMARS погибли 63 российских солдата в здании, где они проживали в оккупированном городе Макеевка на востоке Украины. Однако украинские военные заявили, что, похоже, были убиты "около 400" российских военных.

NYT сообщает, что ни утверждение российского режима, ни заявления Украины о ликвидации около 400 оккупантов нельзя проверить независимо, но даже самое низкое количество было бы одной из самых больших потерь России за один эпизод войны и позором для российского диктатора Владимира Путина, неоднократно обещавшего исправить вопиющие ошибки и недостатки в российской армии.