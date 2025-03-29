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Нападение с ножом в Амстердаме: в МИД Украины сделали заявление

Суббота 29 марта 2025 19:42
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Нападение с ножом в Амстердаме: в МИД Украины сделали заявление Фото: спикер МИД Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

В четверг, 27 марта, мужчина напал с ножом на нескольких человек в Амстердаме. Он может иметь украинское гражданство.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Нам известно о сообщениях о том, что нападавший, который ранил людей в Амстердаме 27 марта, может иметь украинское гражданство", - говорится в публикации.

Тихий добавил, что посольство Украины в Нидерландах находится в тесном контакте с голландскими правоохранительным органами, чтобы собрать дополнительную информацию.

"Мы хотим прояснить, кто этот человек, как и когда он приехал в Нидерланды. Мы продолжим тесно сотрудничать с голландскими властями по этому делу", - пишет спикер МИД.

От имени страны он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, отметив, что такое насилие не имеет оправдания.

"Виновный должен быть привлечен к ответственности", - резюмировал Тихий.

Что предшествовало

Сегодня издание NOS написало, что вечером 27 марта, мужчина напал с ножом на нескольких человек в Амстердаме, однако причина этого неизвестна. По состоянию на 28 марта четверо пострадавших все еще находились в больнице, причем двое из них получили серьезные ранения.

Также сообщалось, что полиция установила личность мужчины - им оказался 30-летний украинец из Донецкой области.

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