Нападение с ножом в Амстердаме: в МИД Украины сделали заявление
В четверг, 27 марта, мужчина напал с ножом на нескольких человек в Амстердаме. Он может иметь украинское гражданство.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.
"Нам известно о сообщениях о том, что нападавший, который ранил людей в Амстердаме 27 марта, может иметь украинское гражданство", - говорится в публикации.
Тихий добавил, что посольство Украины в Нидерландах находится в тесном контакте с голландскими правоохранительным органами, чтобы собрать дополнительную информацию.
"Мы хотим прояснить, кто этот человек, как и когда он приехал в Нидерланды. Мы продолжим тесно сотрудничать с голландскими властями по этому делу", - пишет спикер МИД.
От имени страны он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, отметив, что такое насилие не имеет оправдания.
"Виновный должен быть привлечен к ответственности", - резюмировал Тихий.
Что предшествовало
Сегодня издание NOS написало, что вечером 27 марта, мужчина напал с ножом на нескольких человек в Амстердаме, однако причина этого неизвестна. По состоянию на 28 марта четверо пострадавших все еще находились в больнице, причем двое из них получили серьезные ранения.
Также сообщалось, что полиция установила личность мужчины - им оказался 30-летний украинец из Донецкой области.
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