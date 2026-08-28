В отрасли заявляют об оборонных закупках вне Prozorro: есть ли коррупция и нарушения

Главное: Способ закупки. АОЗ ДОТ 20 августа разослала производителям запрос на коммерческие предложения по 52 лотам техники вне системы Prozorro – по электронной почте, без обнародования объявления и электронного аукциона.

Сроки представления. На подготовку предложений отведено четыре рабочих дня вместо минимум шести, предусмотренных статьей 25 Закона "Об оборонных закупках".

Признаки возможной подстройки условий. Часть ключевых ТТХ (высота полета, крейсерская скорость, взлетная масса) не определена, а квалификационные критерии участников, по словам источника, отсутствуют.

Реакция Антикоррупционного совета. Глава ГАР МОУ Юрий Гудыменко заявил, что прямых доказательств написания тендеров под конкретных участников нет, но фиксирует всплеск обращений от производителей и постепенную трансформацию условий к лучшему.

Угроза срыва поставок через несколько месяцев

О риске срыва поставок из-за паузы в тендерной контрактации первым написал исполнительный директор Украинского Совета оружейников Игорь Федирко.

По его словам, Минобороны переходило от прямых контрактов к конкурентным тендерам, однако АОЗ физически не могла их объявлять без утвержденных тактико-технических характеристик (ТТХ), которые должны были готовить центры компетенций, сформированные еще с февраля.

Из-за длительного производственного цикла отрасль предупреждала, что пауза в контрактации грозит дефицитом вооружения для армии за полгода, критическая ситуация может наступить даже быстрее – через несколько месяцев.

Ситуация сдвинулась с места только после того, как Министерство обороны согласовало подавляющее большинство ТТХ , которых отрасль ждала месяцами, и передало их для запуска закупок — это произошло после встречи с представителями производителей продолжительностью около трех часов, первого такого формата почти за полгода.

Впрочем, после этого проблемы не исчезли. По словам председателя Антикоррупционного совета при Минобороны Юрия Гудыменко, началась новая волна обращений от производителей – уже по условиям объявленных тендеров.

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Что известно о нарушениях при закупке дронов

Источник РБК-Украина в оборонной отрасли сообщил о возможных коррупционных рисках во время проведения Агентства оборонных закупок (АОЗ ДОТ) конкурентной закупки ударных и разведывательно-ударных беспилотников с модулем волоконно-оптической связи.

По словам собеседника издания, 20 августа АОЗ письмом пригласила производителей подать коммерческие предложения на 52 лота техники, установив срок подачи до 26 августа.

При этом закупка происходит вне электронной системы Prozorro – путем рассылки документации по электронной почте ограниченному кругу предприятий, без обнародования объявления и без электронного аукциона.

Источник отмечает, что такой способ не предусмотрен исчерпывающим перечнем способов оборонных закупок, определенным постановлением Кабмина №1275 (открытые торги, упрощенные закупки, электронный каталог или рамочная сделка) и лишает участников права на обжалование и разъяснение условий, предусмотренных Законом "О публичных закупках".

Собеседник также обращает внимание на ряд признаков, которые, по его мнению, могут свидетельствовать о формировании условий закупки под конкретного производителя :

часть технических характеристик (максимальная/рабочая высота полета, крейсерская скорость, взлетная масса) вообще не определена;

остальные характеристики детализированы так узко, что им может соответствовать продукция ограниченного круга производителей.

Квалификационные критерии участников, по словам источника, не установлены, а на подготовку предложений отведено только четыре рабочих дня вместо минимум 6, предусмотренных статьей 25 Закона "Об оборонных закупках".

Источник РБК-Украина подчеркивает, что у АОЗ и Минобороны есть опыт проведения прозрачных конкурентных закупок – предварительные закупки по этому направлению проводились с использованием специально разработанного модуля на платформе Prozorro в форме закрытого рамочного соглашения.

Ещё один собеседник РБК-Украина из оборонной отрасли отмечает, что ещё до совещания с Минобороны по закупкам одной из главных претензий оставалось то, что центры компетенций так и не были созданы.

Ещё одна проблема, по словам источника, – отсутствие тендеров на критически важные позиции: наземные роботизированные комплексы, FPV-дроны различных типов, дипстрайки и боеприпасы всех наименований и калибров для БПЛА.

Можно закупить сколько угодно дронов, отмечает источник, но без боеприпасов, которыми их снаряжать, это остаётся напрасной тратой ресурса. Сейчас именно такая ситуация и сложилась: тендер на дроны проведён, а вопрос боеприпасов до сих пор не решён.

Из позитивного источник выделяет то, что АОЗ предусмотрело ограничение – не более 50% лота в одни руки, чтобы расширить круг участников. В то же время именно это ограничение, по оценке источника, теоретически позволяет двум крупным производителям договориться между собой и фактически поделить весь рынок.

Отдельно собеседник обращает внимание на то, что тендерные процедуры – это прежде всего время.

Кроме того, сами тендеры остаются закрытыми: неизвестно, кто побеждает, какие суммы фигурируют, какая средняя цена. В системе, где в одном министерстве сосредоточены все функции – формирование ТТХ, требований к производству и производителям, закупки, гранты, отбор перспективных технологий и одновременно контроль качества, – возникает, по словам источника, классическая ситуация "сам у себя покупаю, сам себя контролирую".

При этом, если переход на тендерные процедуры является требованием Евросоюза для получения финансирования, источник не видит в этом проблемы – подобные процедуры в Украине проводили и раньше, без внешнего указания.

Риск, по мнению собеседника, в другом: полный переход исключительно на тендеры ускорит формирование "праймов" – крупных надёжных поставщиков, способных гарантировать цену, качество, объёмы и быстро восстанавливаться в случае потерь производства.

Это, отмечает источник, логичная и общемировая практика, которую он понимает и поддерживает. На каждом сегменте рынка уже сформировалась пятёрка ведущих производителей, тесно конкурирующих между собой, в том числе и на международном уровне, поэтому определённая конкуренция сохранится и в новой системе.

Главное, подытоживает источник, чтобы эта конкуренция оставалась конкуренцией качества, а не привычной для отрасли историей.

Что говорят в Антикоррупционном совете при Минобороны

Глава Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Юрий Гудыменко в комментарии РБК-Украина заявил, что прямых доказательств того, что какие-то тендеры выписывались под конкретных участников, нет . Впрочем, по его словам, есть признаки нестабильности самого процесса.

"У нас действительно за последние несколько недель, как раз когда активизировались тендеры, произошел шквал запросов от производителей – официальными письмами, неофициальными звонками. Их очень много по разным тендерам", – отметил Гудыменко.

По его словам, часть этих обращений Антикоррупционный совет коммуникирует с Министерством обороны и АОЗ, и часть выставляемых в тендерной документации условий после этого трансформируется в лучшую сторону. Это, по мнению Гудыменко, означает, что такие условия либо действительно не были идеальными, либо не были обязательными – иначе их нельзя изменить.

Гудыменко отметил, что в Минобороны и АОЗ ДОТ реагируют на обращение производителей – это "очень правильный" подход.

Он также подчеркнул, что переход на закупки вооружения, боеприпасов, дронов и подобной техники через тендеры – сложная история, которая будет сопровождаться большим количеством проблем и деталей. По его словам, хорошая коммуникация с производителями, участвующими или планирующими участвовать в тендерах, способна решить часть этих проблем.

"Производителей, которые годами работали по выработанной системе, тревожит неопределенность и изменение правил игры. И это изменение правил игры должно происходить только и исключительно в постоянной коммуникации 24 на 7", - отметил Гудыменко.

По его словам, это тяжело, может не хватать людей, а сами производители могут быть непростыми в общении. Но главное, чтобы все стороны работали на единый результат.

"То, чего я лично очень боюсь - что негатива вокруг тендеров будет столько, что эта идея просто заглохнет, и все будет как было. Я бы этого не хотел", - сказал Гудыменко.

Он добавил, что тендеры – потенциально очень качественный инструмент: более справедливый и прозрачный, позволяющий закладывать неценовые критерии. Но если на старте процесс будет сопровождаться обилием скандалов, этот шанс обесценится.