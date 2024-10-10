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Галущенко рассказал, что спасет генерацию Украины от разрушений

Киев, Четверг 10 октября 2024 06:00
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Галущенко рассказал, что спасет генерацию Украины от разрушений Разрушенный объект энергетической инфраструктуры (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

Основной защитой энергетических объектов Украины от ракетных ударов является не пассивная защита специальными средствами и сооружениями, а активная защита системами противовоздушной обороны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на форуме "Энергия Бизнеса" в Киеве.

Он отметил, что подтверждением этому может служить массированный обстрел 26 августа, когда россияне использовали против Украины самые современные виды оружия. При таких обстрелах с использованием ракет пассивная защита не дает результата, отметил он.

“Единственное решение, которое дает 100-процентную гарантию (защиты объекта - ред.), если можно так сказать, – это системы ПВО и возможность сбивать такое вооружение. Поэтому усиление ПВО - это ответ на все вопросы”, - сказал министр.

При этом он считает, что к строительству защитных сооружений третьего уровня (от ракет - ред.) для энергообъектов нужно подходить избирательно, в зависимости от сроков строительства. “Если мы видим, что есть возможность на протяжении следующего года достроить такие объекты, то это стоит делать. Если видим, что объект идет в завершение в 2026, 2027 году, - думаю, на этом стоит остановиться”, - сказал Галущенко.

Напомним, в Украине активно реализуется лишь первый и второй уровни защиты. РБК-Украина уже писало, что представляет из себя каждый уровень защиты.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что строительство третьего уровня защиты объектов от ракетных ударов чрезвычайно дорогостоящее. “До сих пор непонятна их экономическая целесообразность, это сотни миллиардов гривен", - заявил премьер.

Российская атака по Украине 26 августа была самой большой. ТОгда было выпущено более сотни ракет различных типов и около сотни дронов "Шахед".

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Герман Галущенко Энергетики Ракетная атака
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