Галущенко назвал размер ущерба от последних массированных атак РФ на энергетику

"На сегодняшний день речь идет о суммах убытков более чем на миллиард долларов. Но атаки продолжаются, и очевидно, что ущерб будет расти", - заявил министр.

По его словам, основные российские удары пришлись на объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии.

"Система на сегодняшний день стабильная, но ситуация достаточно сложная", - подчеркнул Галущенко.