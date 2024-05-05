RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Галущенко назвал размер ущерба от последних массированных атак РФ на энергетику

Фото: Герман Галущенко, министр энергетики Украины (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Последняя волна российских массированных ударов по энергетике нанесла Украине ущерб более чем на 1 млрд долларов.

Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"На сегодняшний день речь идет о суммах убытков более чем на миллиард долларов. Но атаки продолжаются, и очевидно, что ущерб будет расти", - заявил министр.

По его словам, основные российские удары пришлись на объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии.

"Система на сегодняшний день стабильная, но ситуация достаточно сложная", - подчеркнул Галущенко.

Российские удары по энергетике

Этой весной Россия активизировала удары по украинской энергетике. Под прицелом россиян оказались большие ТЭС и ТЭЦ. В частности, россияне уничтожили ракетами Трипольскую ТЭС в Киевской области, а также ТЭЦ-5 в Харькове и Змиевскую ТЭС в Харьковской области.

По мнению Галущенко, российские удары по энергетике в теплое время года могут быть связаны с подготовкой Глобального саммита мира.

Несмотря на российские удары и разрушенные ТЭС и ТЭЦ, Украине удается избежать масштабных отключений света по областям. В Министерстве энергетики объясняли, за счет чего это удается.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Герман ГалущенкоблекаутВойна России против УкраиныРакетная атака