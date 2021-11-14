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В результаті вибуху бензовозу в Сьєрра-Леоне загинуло 144 людини

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Сьєрра-Леоне, Неділя 14 листопада 2021 04:25
В результаті вибуху бензовозу в Сьєрра-Леоне загинуло 144 людини Фото: в результаті вибуху бензовозу загинуло 144 людини (twitter.com/sallyhayd)
Автор: Наталья Скороход

Збільшилося число жертв в результаті вибуху бензовозу в Сьєрра-Леоне, який стався 5 листопада в столиці Фрітауні. Також десятки людей досі проходять лікування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство охорони здоров'я повідомило в суботу, що в результаті вибуху загинуло 144 людини. Також в лікарні як і раніше проходять лікування 57 осіб, з яких 11 знаходяться в критичному стані.

Бензовоз вибухнув після зіткнення в передмісті Фрітауна. Серед жертв були люди, які намагалися збирати паливо, що витекло з розбитого автомобіля.

Як відомо, у Сьєрра-Леоне вибухнув бензовоз 5 листопада. В результаті загинули люди. Спочатку було відомо про понад сто загиблих і десятки людей поранених.

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Сьерра-Леоне
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