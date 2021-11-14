В результаті вибуху бензовозу в Сьєрра-Леоне загинуло 144 людини
Фото: в результаті вибуху бензовозу загинуло 144 людини (twitter.com/sallyhayd)
Збільшилося число жертв в результаті вибуху бензовозу в Сьєрра-Леоне, який стався 5 листопада в столиці Фрітауні. Також десятки людей досі проходять лікування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністерство охорони здоров'я повідомило в суботу, що в результаті вибуху загинуло 144 людини. Також в лікарні як і раніше проходять лікування 57 осіб, з яких 11 знаходяться в критичному стані.
Бензовоз вибухнув після зіткнення в передмісті Фрітауна. Серед жертв були люди, які намагалися збирати паливо, що витекло з розбитого автомобіля.
Як відомо, у Сьєрра-Леоне вибухнув бензовоз 5 листопада. В результаті загинули люди. Спочатку було відомо про понад сто загиблих і десятки людей поранених.