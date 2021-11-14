В результаті вибуху бензовозу в Сьєрра-Леоне загинуло 144 людини

Збільшилося число жертв в результаті вибуху бензовозу в Сьєрра-Леоне , який стався 5 листопада в столиці Фрітауні. Також десятки людей досі проходять лікування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністерство охорони здоров'я повідомило в суботу, що в результаті вибуху загинуло 144 людини. Також в лікарні як і раніше проходять лікування 57 осіб, з яких 11 знаходяться в критичному стані.