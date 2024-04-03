В Гааге 44 страны поддержали создание трибунала для РФ за преступления против Украины

Соответствующая декларация была принята по итогам конференции "Восстановление справедливости для Украины". Всего в конференции участвовало 57 стран.

Документ поддержали 44 страны. Среди них: страны-члены ЕС, Канада, Грузия, Япония, Молдова, Новая Зеландия, Великобритания, США.

"Мы подтверждаем решительное осуждение актов агрессии со стороны РФ против Украины; эти акты, включая попытку незаконной аннексии регионов Украины, являются вопиющими нарушениями Устава ООН является нарушением международного права, влекущего государственную ответственность РФ, угрожающих международному миру и безопасности, ставят под сомнение уважение к международному порядку, основанному на правилах, и подрывают демократические ценности", - говорится в декларации.

Глава МИД Нидерландов во время выступления на конференции приветствовала создание Международного реестра убытков. По ее словам, по состоянию на вечер 2 апреля было получено более 100 исков о компенсации.

Реакция Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение 44 стран поддержать создание спецтрибунала для России.

"Я благодарен всем государствам, признающим важность достижения результатов в этом вопросе. Я уверен, что, работая вместе, мы сможем найти все необходимые решения и воплотить трибунал в жизнь. Нам нужно сделать еще один толчок, чтобы это сделать", - написал Кулеба в своем Twitter(X).