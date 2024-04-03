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В Гааге 44 страны поддержали создание трибунала для РФ за преступления против Украины

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Представители 44 стран поддержали идею создания спецтрибунала для России за преступления, совершенные против Украины во время захватнической войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Нидерландов.

Соответствующая декларация была принята по итогам конференции "Восстановление справедливости для Украины". Всего в конференции участвовало 57 стран.

Документ поддержали 44 страны. Среди них: страны-члены ЕС, Канада, Грузия, Япония, Молдова, Новая Зеландия, Великобритания, США.

"Мы подтверждаем решительное осуждение актов агрессии со стороны РФ против Украины; эти акты, включая попытку незаконной аннексии регионов Украины, являются вопиющими нарушениями Устава ООН является нарушением международного права, влекущего государственную ответственность РФ, угрожающих международному миру и безопасности, ставят под сомнение уважение к международному порядку, основанному на правилах, и подрывают демократические ценности", - говорится в декларации.

Глава МИД Нидерландов во время выступления на конференции приветствовала создание Международного реестра убытков. По ее словам, по состоянию на вечер 2 апреля было получено более 100 исков о компенсации.

Реакция Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение 44 стран поддержать создание спецтрибунала для России.

"Я благодарен всем государствам, признающим важность достижения результатов в этом вопросе. Я уверен, что, работая вместе, мы сможем найти все необходимые решения и воплотить трибунал в жизнь. Нам нужно сделать еще один толчок, чтобы это сделать", - написал Кулеба в своем Twitter(X).

 

Реестр убытков

Напомним, в 2023 году ЕС принял решение о создании Международного реестра убытков, нанесенных российской агрессией против Украины. Головной офис функционирует в Гааге, а сателлитный - в Киеве.

В столице Украины 22 марта был открыт сателлитный офис Реестра, а исполнительный директор объяснил механизм его работы.

2 апреля Международный реестр убытков официально заработал, а у "Дії" появилась возможность подать заявку об уничтоженной недвижимости.

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