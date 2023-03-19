Гаага должна стать Нюрнбергом для Путина, - Порошенко

По его мнению, ордер на арест Путина - сигнал, что глава кремля должен ответить за преступления против Украины.

"Для чего выписали ордер на его арест? Для того чтобы его судить. Чтобы он ответил за те преступления, которые он совершил во время вооруженной агрессии против нашего государства. И там не только тот геноцид, который творится против Украины от Мариуполя до Бучи, от Ворзеля до Изюма. А преступление, которое совершается в отношении украинских пленных, преступления в отношении украинских детей, которые вывозятся с территории Украины без какого-либо согласия родителей", - заявил Порошенко.

Политик уверен: это не просто символический акт. Этот шаг делает невозможными встречи с Путиным, потому что он максимально токсичен. Он - военный преступник, и любые переговоры с ним есть поддержка преступления, есть поддержка агрессора.

"Но наша цель - победить, выбросить русскую из каждого клочка украинской земли. И наша цель, чтобы путин в Гааге оказался за решеткой, чтобы он ответил и чтобы весь мир увидел, что это зло будет наказано. Путин очень любил ссылаться на опыт Нюрнберга - вот Гаага должна стать Нюрнбергом для Путина", - резюмирует Порошенко.