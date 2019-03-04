G7 і Світовий банк розкритикували рішення КСУ щодо незаконного збагачення

Україну закликали відновити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення

Украина должна восстановить уголовную ответственность за незаконное обогащение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление группы поддержки послов G7 в Twitter.

В частности, отмену уголовной ответственности за незаконное обогащение послы G7 и Всемирный банк назвали поражением в борьбе с коррупцией в Украине. Они напомнили, что в 2010 году более 40 стран криминализировали незаконное обогащение с одновременным сохранением уважения к основным правам, таких как презумпция невиновности.

"G7 и Всемирный банк призывают украинскую власть активизировать усилия для обеспечения эффективности антикоррупционных правовых инструментов и институтов, включая восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение в соответствии с принципами ООН, ОЭСР и ЕСПЧ, а также найти способ продлить десятки расследований, завершение которых поставлено под угрозу этой постановлением", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что новый законопроект президента Петра Порошенко об ответственности за незаконное обогащение направлен на рассмотрение профильного комитета парламента.

Предполагается, что данный законопроект может появиться в повестке дня Рады уже на следующей пленарной неделе.