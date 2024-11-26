G7 отреагировала на удар по Днепру ракетой "Кедр": поддержка Украины останется непоколебимой

Чиновники осудили "безответственную и угрожающую ядерную риторику" России.

Как отмечается в заявлении, удар новой баллистикой по Днепру в очередной раз показал безрассудное и эскалационное поведение России.

"Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины будет оставаться непоколебимой", - подчеркнули министры.

Они предупредили, что поддержка России Северной Кореей означает опасное расширение конфликта с серьезными последствиями для европейской и индо-тихоокеанской безопасности. Главы МИД призвали Китай принять меры против такой эскалации.

Также, как уточнили министры в заявлении, они хотят начать передачу средств Украине в рамках кредита на 50 млрд долларов до конца этого года.

Чиновники пообещали принять меры против групп, которые помогают России обходить санкции.