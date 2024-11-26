G7 отреагировала на удар по Днепру ракетой "Кедр": поддержка Украины останется непоколебимой
Удар России по Днепру баллистической ракетой средней дальности "Кедр" доказывает ее безрассудное поведение. Страны "Большой семерки" продолжат поддерживать территориальную целостность и независимость Украины.
Об сказано в совместном заявлении министров иностранных дел стран G7, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Чиновники осудили "безответственную и угрожающую ядерную риторику" России.
Как отмечается в заявлении, удар новой баллистикой по Днепру в очередной раз показал безрассудное и эскалационное поведение России.
"Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины будет оставаться непоколебимой", - подчеркнули министры.
Они предупредили, что поддержка России Северной Кореей означает опасное расширение конфликта с серьезными последствиями для европейской и индо-тихоокеанской безопасности. Главы МИД призвали Китай принять меры против такой эскалации.
Также, как уточнили министры в заявлении, они хотят начать передачу средств Украине в рамках кредита на 50 млрд долларов до конца этого года.
Чиновники пообещали принять меры против групп, которые помогают России обходить санкции.
Удар по Днепру
Напомним, на прошлой неделе российские оккупанты впервые использовали для удара по Украине новую ракету. Целью врага стал Днепр, по нему была запущена баллистическая ракета средней дальности.
Российский диктатор Владимир Путин похвастался, что его страна использовала ракету "Орешник". В ходе атаки ее якобы испытывали.
Более детально о новой ракете - в материале РБК-Украина.
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