G7 відреагувала на удар по Дніпру ракетою "Кедр": підтримка України залишиться непохитною

Удар Росії по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності "Кедр" доводить її безрозсудну поведінку. Країни "Великої сімки" продовжать підтримувати територіальну цілісність та незалежність України.

Про це сказано в спільній заяві міністрів закордонних справ країн G7, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Чиновники засудили "безвідповідальну та загрозливу ядерну риторику" Росії.

Як зазначається у заяві, удар новою балістикою по Дніпру в черговий раз показав безрозсудну та ескалаційну поведінку Росії.

"Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишатиметься непохитною", - наголосили міністри.

Вони попередили, що підтримка Росії Північною Кореєю означає небезпечне розширення конфлікту із серйозними наслідками для європейської та індо-тихоокеанської безпеки. Глави МЗС закликали Китай вжити заходів проти такої ескалації.

Також, як уточнили міністри у заяві, вони хочуть розпочати передачу коштів Україні в рамках кредиту на 50 млрд доларів до кінця цього року.

Чиновники пообіцяли вжити заходів проти груп, які допомагають Росії обходити санкції.