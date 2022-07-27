Коли G7 встановить граничну ціну на російську нафту: Reuters дізналося терміни

Країни "Великої сімки" (G7) планують обмежити вартість російської нафти до перших днів грудня.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі Reuters заявив неназваний представник G7.
За його словами, ввести обмеження ціни на російську нафту країни "Великої сімки" мають намір до 5 грудня. Це пов'язано з тим, що саме в цей день вступають в силу санкції ЄС, які забороняють морський імпорт нафти з РФ.
"Мета тут полягає в тому, щоб узгодити терміни, які вже встановив ЄС. Ми хочемо переконатися, що механізм обмеження цін набуде чинності одночасно", - підкреслив чиновник G7.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за інформацією Bloomberg, США і союзники планують встановити максимальну ціну для російської нафти на рівні 40-60 доларів за барель.
Також ми писали, що радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив переговори США, ЄС і Британії щодо обмеження ціни на російську нафту.
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