У G7 вимагають від Росії виконувати умови ракетного договору

Міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) вимагають від Російської Федерації дотримуватися умов договору про ракети середньої та малої дальності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комюніке зустрічі глав МЗС у Франції.

Глави зовнішньополітичних відомств країн G7 впевнені, якщо Росія буде дотримуватися умов договору, Сполучені Штати Америки скасують своє рішення про вихід з ракетного договору.

"Ми наполегливо закликаємо Росію виконати свої договірні зобов'язання та дозволити перевірку, перш ніж рішення Сполучених Штатів про вихід з договору вступить в силу, щоб зберегти угоду", - йдеться в комюніке.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у Росії є шестимісячне вікно для повернення до дотримання ракетного договору. Всі союзники по НАТО вкрай стурбовані триваючим порушенням Росією цього договору.

Як писало РБК-Україна, Європейський парламент засудив порушення Росією договору про обмеження ракет малої і середньої дальності. ЄП закликає РФ повернутися до повного дотримання зобов'язань за договором.

Крім того, країни НАТО у зв'язку з виходом США і Росії з договору про ліквідацію ракет будуть здійснювати скоординовані та оборонні дії.