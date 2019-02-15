У РФ є вікно для повернення до дотримання договору про ракети, - Столтенберг

Фото: Єнс Столтенберг (president.gov.ua)

Союзники по НАТО вкрай стурбовані триваючим порушенням договору з боку РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у Росії є шестимісячне вікно для повернення до дотримання ракетного договору. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу альянсу.

За словами генсека, всі союзники по НАТО вкрай стурбовані триваючим порушенням Росією цього договору.

"Важливо зустрітися з Росією, а також обговорити складні питання, включаючи порушення Договору про РСМД. Діалог завжди важливий, але особливо коли напруженість висока, як зараз. Я очікую, що питання договору про ракети буде, звичайно, одним з основних питань, які будуть розглянуті в ході зустрічі. Тому що всі союзники вкрай стурбовані триваючим порушенням Росією цього договору ", - сказав він.

Столтенберг підкреслив, що РФ продовжує розгортати в Європі нові ракети, які важко виявити.

"Головне послання НАТО зараз - це те, що Росія повинна повернутися у режим дотримання. І є шестимісячне вікно, тому що процес виведення займе шість місяців. І тому у Росії є можливість повернутися у режим дотримання. І це найкращий і найефективніший спосіб зберегти Договір про РСМД", - заявив генсек НАТО.

Він також додав, що НАТО готується до світу без ракетного договору і з великою кількістю російських ракет і не збирається розгортати нові наземні ядерні ракети в Європі.

Нагадаємо, раніше Європейський парламент засудив порушення Росією договору про обмеження ракет малої і середньої дальності. ЄП закликає РФ повернутися до повного дотримання зобов'язань за договором.

Як писало РБК-Україна раніше, країни НАТО у зв'язку з виходом США і Росії з договору про ліквідацію ракет будуть здійснювати скоординовані та оборонні дії.

Додамо, генсек НАТО підкреслював, що альянс не має наміру втягуватися у нову гонку озброєнь і розміщувати нові ядерні ракети в Європі.