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НАТО готується до розриву договору про ліквідацію ракет між США і РФ

Новини » Політика    12.02.2019 - 20:01
НАТО готується до розриву договору про ліквідацію ракет між США і РФ
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Країни НАТО вживатимуть скоординовані і оборонні дії

Країни НАТО у зв'язку з виходом США і Росії з договору про ліквідацію ракет (ДРСМД) вживатимуть скоординовані і оборонні дії. Про це заявив генсек Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

За його словами, Альянс готується до "світу без договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

"Міністри обговорять кроки, необхідні, щоб пристосуватися до світу, в якому буде більше російських ракет, і продовжувати ефективне стримування і оборону", - пояснив Столтенберг.

Він підкреслив, що в найближчі півроку, після закінчення якого США офіційно вийдуть з ДРСМД, у Росії є "остання можливість усвідомити свою відповідальність", і НАТО закликає РФ використовувати цю можливість.

При цьому Столтенберг не пояснив, що саме має намір зробити НАТО, але зазначив, що її дії будуть "скоординованими, виваженими і оборонними".

Нагадаємо, Столтенберг заявив, що Альянс не має наміру втягуватися в нову гонку озброєнь і розміщувати нові ядерні ракети в Європі.

Як писало РБК-Україна раніше, переговори Росії і США ракетному договором провалилися.

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