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В Україні можуть ввести нові податки на продаж квартир

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Україна, Середа 09 червня 2021 15:51
В Україні можуть ввести нові податки на продаж квартир Фото: уряд України запропонував ввести нові податки на продаж квартир (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів запропонував ввести нові податки на продаж квартир. Це передбачено законопроектом про внесення змін до Податкового кодексу для забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.

Законопроект №5600 розміщений на сайті парламенту.

Проектом пропонується обкласти податком на додану вартість (20%) квартири в новобудовах. Без ПДВ будуть продаватися тільки квартири в будинках, які будуються за бюджетні гроші або за програмами доступного житла.

Крім того, для громадян пропонується ввести оподаткування ПДФО за ставкою 18% доходів, отриманих від продажу протягом звітного податкового року третього і наступних об'єктів нерухомості.

Відзначимо, в I кварталі 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири в Україні зросли в середньому на 11,6%. У порівнянні з кінцем 2020 року ціни зросли на 5,6%.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяги будівництва в Україні у квітні 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 12,9%. При цьому будівництво житла зросло на 40,0%.

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