В Україні можуть ввести нові податки на продаж квартир
Кабінет міністрів запропонував ввести нові податки на продаж квартир. Це передбачено законопроектом про внесення змін до Податкового кодексу для забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.
Законопроект №5600 розміщений на сайті парламенту.
Проектом пропонується обкласти податком на додану вартість (20%) квартири в новобудовах. Без ПДВ будуть продаватися тільки квартири в будинках, які будуються за бюджетні гроші або за програмами доступного житла.
Крім того, для громадян пропонується ввести оподаткування ПДФО за ставкою 18% доходів, отриманих від продажу протягом звітного податкового року третього і наступних об'єктів нерухомості.
Відзначимо, в I кварталі 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири в Україні зросли в середньому на 11,6%. У порівнянні з кінцем 2020 року ціни зросли на 5,6%.
Як повідомляло РБК-Україна, обсяги будівництва в Україні у квітні 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 12,9%. При цьому будівництво житла зросло на 40,0%.