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G7 поддержала план Байдена по прекращению огня в Секторе Газа

Вторник 04 июня 2024 04:30
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G7 поддержала план Байдена по прекращению огня в Секторе Газа Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

"Большая семерка" (G7) поддержала план США о прекращении огня в Секторе Газа и призывает ХАМАС принять его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, распространенное итальянским председательством в G7.

"Мы призываем ХАМАС принять это соглашение, которое Израиль готов внедрять, и мы призываем страны, которые имеют влияние на ХАМАС, помочь убедиться, что он это сделает", – говорится в заявлении.

Лидеры G7 подчеркнули, что предложение президента США Джо Байдена приведет к освобождению всех заложников, увеличению гуманитарной помощи для палестинцев, а также к окончательному прекращению кризиса, обеспечивая интересы безопасности Израиля и безопасность гражданского населения в Секторе Газа.

Напомним, на прошлой неделе американский президент озвучил предложение о перемирии в Секторе Газа из трех этапов, которое Израиль предложил ХАМАС. Мирный план предусматривает освобождение всех заложников и окончательное прекращение боевых действий.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ХАМАС больше не представляет большой угрозы для Израиля, о чем заявил Джо Байден.

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