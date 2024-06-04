G7 поддержала план Байдена по прекращению огня в Секторе Газа

"Большая семерка" (G7) поддержала план США о прекращении огня в Секторе Газа и призывает ХАМАС принять его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление , распространенное итальянским председательством в G7.

"Мы призываем ХАМАС принять это соглашение, которое Израиль готов внедрять, и мы призываем страны, которые имеют влияние на ХАМАС, помочь убедиться, что он это сделает", – говорится в заявлении.

Лидеры G7 подчеркнули, что предложение президента США Джо Байдена приведет к освобождению всех заложников, увеличению гуманитарной помощи для палестинцев, а также к окончательному прекращению кризиса, обеспечивая интересы безопасности Израиля и безопасность гражданского населения в Секторе Газа.