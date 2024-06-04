G7 підтримала план Байдена щодо припинення вогню в Секторі Газа

"Велика сімка" (G7) підтримала план США щодо припинення вогню в Секторі Газа та закликає ХАМАС прийняти його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву , поширену італійським головуванням у G7.

"Ми закликаємо ХАМАС ухвалити цю угоду, яку Ізраїль готовий впроваджувати, і ми закликаємо країни, які мають вплив на ХАМАС, допомогти переконатися, що він це зробить", – йдеться у заяві.

Лідери G7 підкреслили, що пропозиція президента США Джо Байдена призведе до звільнення всіх заручників, збільшення гуманітарної допомоги для палестинців, а також остаточного припинення кризи, забезпечуючи інтереси безпеки Ізраїлю та безпеку цивільного населення в Секторі Газа.