G7 підтримала план Байдена щодо припинення вогню в Секторі Газа
"Велика сімка" (G7) підтримала план США щодо припинення вогню в Секторі Газа та закликає ХАМАС прийняти його.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, поширену італійським головуванням у G7.
"Ми закликаємо ХАМАС ухвалити цю угоду, яку Ізраїль готовий впроваджувати, і ми закликаємо країни, які мають вплив на ХАМАС, допомогти переконатися, що він це зробить", – йдеться у заяві.
Лідери G7 підкреслили, що пропозиція президента США Джо Байдена призведе до звільнення всіх заручників, збільшення гуманітарної допомоги для палестинців, а також остаточного припинення кризи, забезпечуючи інтереси безпеки Ізраїлю та безпеку цивільного населення в Секторі Газа.
Нагадаємо, минулого тижня американський президент озвучив пропозицію про перемир'я в Секторі Газа із трьох етапів, яку Ізраїль запропонував ХАМАС. Мирний план передбачає звільнення всіх заручників та остаточне припинення бойових дій.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що ХАМАС більше не становить великої загрози для Ізраїлю, про що заявив Джо Байден.
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