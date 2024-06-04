ua en ru
Вт, 04 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

G7 підтримала план Байдена щодо припинення вогню в Секторі Газа

Вівторок 04 червня 2024 04:30
UA EN RU
G7 підтримала план Байдена щодо припинення вогню в Секторі Газа Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

"Велика сімка" (G7) підтримала план США щодо припинення вогню в Секторі Газа та закликає ХАМАС прийняти його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, поширену італійським головуванням у G7.

"Ми закликаємо ХАМАС ухвалити цю угоду, яку Ізраїль готовий впроваджувати, і ми закликаємо країни, які мають вплив на ХАМАС, допомогти переконатися, що він це зробить", – йдеться у заяві.

Лідери G7 підкреслили, що пропозиція президента США Джо Байдена призведе до звільнення всіх заручників, збільшення гуманітарної допомоги для палестинців, а також остаточного припинення кризи, забезпечуючи інтереси безпеки Ізраїлю та безпеку цивільного населення в Секторі Газа.

Нагадаємо, минулого тижня американський президент озвучив пропозицію про перемир'я в Секторі Газа із трьох етапів, яку Ізраїль запропонував ХАМАС. Мирний план передбачає звільнення всіх заручників та остаточне припинення бойових дій.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ХАМАС більше не становить великої загрози для Ізраїлю, про що заявив Джо Байден.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Сполучені Штати Америки G7
NEWS
ЗСУ не дали окупантам просунутися на Куп’янському напрямку, - Генштаб
ЗСУ не дали окупантам просунутися на Куп’янському напрямку, - Генштаб
DAILY
Чому Захід стримує Україну від ударів по Росії і не квапиться закривати небо своєю ППО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чому Захід стримує Україну від ударів по Росії і не квапиться закривати небо своєю ППО