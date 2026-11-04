НБУ назвал принципиальные риски в законопроекте об обращении криптовалюты

НБУ выступил против принятия законопроекта № 10225-д об обращении виртуальных активов в нынешней редакции из-за серьезных рисков для монетарного суверенитета и финансовой стабильности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную позицию Национального банка.

НБУ бьет тревогу из-за нескольких существенных недостатков финальной редакции документа, которую профильный комитет Рады рекомендовал ко второму чтению без учета предварительных договоренностей.

Неконтролируемый допуск иностранных токенов. Документ разрешает выход на украинский рынок активов из других стран, которые могут выполнять роль электронных денег без надзора. Это чревато монетарным суверенитетом и платежной инфраструктурой страны.

Регуляторные пробелы. Упрощенные правила для иностранных виртуальных активов создают риски обхода требований, установленных для украинских аналогов, оставляя сегменты рынка вне государственного надзора.

Угроза монополизации и коррупции. В финальной редакции убрали четкие ограничения по количеству операторов торговых площадок (ранее планировалось ограничиться тремя компаниями), передав это решение по усмотрению НКЦБФР без антиконкурентных предохранителей.

В НБУ подчеркивают, что поддерживают развитие рынка виртуальных активов по европейским стандартам MiCA и рекомендациям МВФ, однако текущая версия законопроекта неприемлема.

Регулятор призывает народных депутатов доработать документ совместно со всеми участниками рынка, чтобы устранить коррупционные риски и защитить экономическую безопасность Украины.