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У G7 очікують завершення земельної реформи до липня

Автор: Анастасія Рокитна

Посли "Великої сімки" привітали прийняття Верховою радою законопроєктів №2194 і 2195, пов’язаних з земельною реформою. Вони сподіваються, що Україна до 1 липня завершить кроки для земельної реформи.

Заяву про це посли опублікували у своєму Twitter.

Прийняття законів вони назвали черговим кроком на шляху до виконання зобов’язань Володимира Зеленського і Кабміну щодо прозорої і справедливої земельної реформи.

"Ми очікуємо, що Україна завершить кроки для ефективного впровадження земельної реформи з 1 липня, коли відкриється ринок землі. Це передбачає моніторинг прав власності та транзакцій, відкритість даних про користувачів і власників землі, доступ до кредитів для дрібних фермерів", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Рада розблокувала підписання одного із законів для завершення земельної реформи.

Зазначимо, Верховна рада схвалила ще один законопроект для завершення земельної реформи - №2195. Він дозволяє продаж землі через інтернет на електронних аукціонах.

Як писало РБК-Україна, в першому читанні цей закон нардепи прийняли в листопаді 2019 року.

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