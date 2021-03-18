G7 назвала Росію стороною конфлікту на Донбасі і обіцяє продовжувати санкції

Країни "Великої сімки" (G7) вважають Російську Федерацію стороною конфлікту на Донбасі. Санкції проти неї будуть продовжувати, поки не відновиться територіальна цілісність України.

Про це йдеться в заяві послів G7 до річниці анексії Криму, опублікованій на сайті уряду Британії.

"Ми, міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів Америки і високий представник Європейського союзу, єдині в нашому засудження дій Росії щодо підриву суверенітету України, територіальної цілісності та незалежності", - йдеться в заяві.

"Велика сімка" в черговий раз засудила окупацію Криму і Севастополя, порушення прав кримських татар і закликають звільнити політв'язнів та допустити на півострів міжнародних спостерігачів.

Крім того, міністри виступили проти дестабілізації на Донбасі.

"Повне виконання мінських угод - це шлях до миру. Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником", - йдеться в заяві.

G7 закликає Росію припинити розпалювання конфлікту, фінансову та військову підтримку бойовиків, а також масову роздачу російських паспортів жителям окремих районів Донецької та Луганської областей.

Також "Велика сімка", як і раніше, повністю віддана санкційній політиці щодо Росії.