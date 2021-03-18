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G7 назвала Росію стороною конфлікту на Донбасі і обіцяє продовжувати санкції

Новость на русском → Четвер 18 березня 2021 11:26
G7 назвала Росію стороною конфлікту на Донбасі і обіцяє продовжувати санкції Фото: прапори країн G7 (army.mil)
Автор: РБК-Україна

Країни "Великої сімки" (G7) вважають Російську Федерацію стороною конфлікту на Донбасі. Санкції проти неї будуть продовжувати, поки не відновиться територіальна цілісність України.

Про це йдеться в заяві послів G7 до річниці анексії Криму, опублікованій на сайті уряду Британії.

"Ми, міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів Америки і високий представник Європейського союзу, єдині в нашому засудження дій Росії щодо підриву суверенітету України, територіальної цілісності та незалежності", - йдеться в заяві.

"Велика сімка" в черговий раз засудила окупацію Криму і Севастополя, порушення прав кримських татар і закликають звільнити політв'язнів та допустити на півострів міжнародних спостерігачів.

Крім того, міністри виступили проти дестабілізації на Донбасі.

"Повне виконання мінських угод - це шлях до миру. Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником", - йдеться в заяві.

G7 закликає Росію припинити розпалювання конфлікту, фінансову та військову підтримку бойовиків, а також масову роздачу російських паспортів жителям окремих районів Донецької та Луганської областей.

Також "Велика сімка", як і раніше, повністю віддана санкційній політиці щодо Росії.

Нагадаємо, раніше спецпредставник ОБСЄ в Україні Хайді Грау заявила, що сторони конфлікту на Донбасі все частіше заявляють про готовність до силових дій. Це негативно впливає на роботу Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

На даний момент ОБСЄ фіксує зниження кількості порушень на Донбасі.

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