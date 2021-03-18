G7 назвала Россию стороной конфликта на Донбассе и обещает продлевать санкции
Страны "Большой семерки" (G7) считают Российскую Федерацию стороной конфликта на Донбассе. Санкции против нее будут продлевать, пока не восстановится территориальная целостность Украины.
Об этом говорится в заявлении послов G7 к годовщине аннексии Крыма, опубликованном на сайте правительства Британии.
"Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки и высокий представитель Европейского союза, едины в нашем осуждении действий России по подрыву суверенитета Украины, территориального целостности и независимости", - говорится в заявлении.
"Большая семерка" в очередной раз осудила оккупацию Крыма и Севастополя, нарушение прав крымских татар и призывают освободить политзаключенных и допустить на полуостров международных наблюдателей.
Кроме того, министры выступили против дестабилизации на Донбассе.
"Полное выполнение минских соглашений - это путь к миру. Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником", - говорится в заявлении.
G7 призывает Россию прекратить разжигание конфликта, финансовую и военную поддержку боевиков, а также массовую раздачу российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Также "Большая семерка" по-прежнему полностью привержена санкционной политике в отношении России.
Напомним, ранее спецпредставитель ОБСЕ в Украине Хайди Грау заявила, что стороны конфликта на Донбассе все чаще заявляют о готовности к силовым действиям. Это отрицательно влияет на работу Трехсторонней контактной группы (ТКГ).
На данный момент ОБСЕ фиксирует снижение количества нарушений на Донбассе.