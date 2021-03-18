ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

G7 назвала Россию стороной конфликта на Донбассе и обещает продлевать санкции

Новина українською → Четверг 18 марта 2021 11:26
G7 назвала Россию стороной конфликта на Донбассе и обещает продлевать санкции Фото: флаги стран G7 (army.mil)
Автор: РБК-Украина

Страны "Большой семерки" (G7) считают Российскую Федерацию стороной конфликта на Донбассе. Санкции против нее будут продлевать, пока не восстановится территориальная целостность Украины.

Об этом говорится в заявлении послов G7 к годовщине аннексии Крыма, опубликованном на сайте правительства Британии.

"Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки и высокий представитель Европейского союза, едины в нашем осуждении действий России по подрыву суверенитета Украины, территориального целостности и независимости", - говорится в заявлении.

"Большая семерка" в очередной раз осудила оккупацию Крыма и Севастополя, нарушение прав крымских татар и призывают освободить политзаключенных и допустить на полуостров международных наблюдателей.

Кроме того, министры выступили против дестабилизации на Донбассе.

"Полное выполнение минских соглашений - это путь к миру. Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником", - говорится в заявлении.

G7 призывает Россию прекратить разжигание конфликта, финансовую и военную поддержку боевиков, а также массовую раздачу российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Также "Большая семерка" по-прежнему полностью привержена санкционной политике в отношении России.

Напомним, ранее спецпредставитель ОБСЕ в Украине Хайди Грау заявила, что стороны конфликта на Донбассе все чаще заявляют о готовности к силовым действиям. Это отрицательно влияет на работу Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

На данный момент ОБСЕ фиксирует снижение количества нарушений на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация Донбасс G7
NEWS
Карантин в Киеве усиливают с 20 марта. Кличко сделал заявление
Карантин в Киеве усиливают с 20 марта. Кличко сделал заявление
DAILY
Пособники агрессора. Как в Украине хотят наказывать за коллаборационизм
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Пособники агрессора. Как в Украине хотят наказывать за коллаборационизм