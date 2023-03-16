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G7 хочет сохранить текущий потолок цен на российскую нефть, - WSJ

Фото: G7 хочет сохранить текущий потолок цен на российскую нефть (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Страны-члены "Большой семерки" намерены сохранить верхний предел цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным газеты, президент США Джо Байден заявил главе Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, что у Вашингтона нет желания корректировать нефтяные санкции.

WSJ при этом отмечает, что пресс-секретарь Совета национальной безопасности Соединенных Штатов отказался от комментариев.

"Позиция "Большой семерки" может вызвать новое напряжение в ЕС по схеме ограничения цен", - добавляют журналисты.

К слову, западные официальные лица согласились пересмотреть уровень 60 долларов за баррель для ограничения цены в марте, а Польша и страны Балтии неоднократно настаивали на ограничении ниже 60 долларов за баррель.

Напомним, ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявлял, что в марте Евросоюзу необходимо вдвое снизить действующий лимит цен на российскую нефть.

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