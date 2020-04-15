G20 заморозила заборгованості найбідніших країн

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До кінця року такі країни будуть звільнені від виплат за борговими зобов'язаннями

Міністри фінансів "Великої двадцятки" (G20) домовилися призупинити виплати по обслуговуванню боргу для найбідніших країн світу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Призупинення виплат триватиме до кінця року, але кредитори можуть розглянути питання про можливе продовження фінансових заходів.

За словами міністра фінансів Саудівської Аравії Мохаммеда аль-Джадаана, кроки, спрямовані на заморожування як основних виплат, так і виплат за відсотками, вивільнять понад 20 млрд доларів, які країни витратять на свої системи охорони здоров'я для боротьби з пандемією коронавірусу.

G20 також закликала приватних кредиторів брати участь у цій ініціативі на співставних умовах.

Директор Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва і президент групи Світового банку Девід Малпасс високо оцінили угоду.

"Це потужна, швидкодіюча ініціатива, яка зробить багато для захисту життя і засобів існування мільйонів найбільш вразливих людей", - йдеться у їх спільній заяві.

Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд звільнив від боргу 25 країн-членів, щоб вони могли зосередити свої фінанси для боротьби з пандемією коронавірусу.

Також повідомлялося, що, за прогнозами МВФ, світова економіка у 2020 році впаде на 3%, що набагато гірше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років.