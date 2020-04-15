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G20 заморозила заборгованості найбідніших країн

Новини » Фінансова криза 2020     15.04.2020 - 20:45
G20 заморозила заборгованості найбідніших країн
Ілюстративне фото (flickr)

До кінця року такі країни будуть звільнені від виплат за борговими зобов'язаннями

Міністри фінансів "Великої двадцятки" (G20) домовилися призупинити виплати по обслуговуванню боргу для найбідніших країн світу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Призупинення виплат триватиме до кінця року, але кредитори можуть розглянути питання про можливе продовження фінансових заходів.

За словами міністра фінансів Саудівської Аравії Мохаммеда аль-Джадаана, кроки, спрямовані на заморожування як основних виплат, так і виплат за відсотками, вивільнять понад 20 млрд доларів, які країни витратять на свої системи охорони здоров'я для боротьби з пандемією коронавірусу.

G20 також закликала приватних кредиторів брати участь у цій ініціативі на співставних умовах.

Директор Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва і президент групи Світового банку Девід Малпасс високо оцінили угоду.

"Це потужна, швидкодіюча ініціатива, яка зробить багато для захисту життя і засобів існування мільйонів найбільш вразливих людей", - йдеться у їх спільній заяві.

Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд звільнив від боргу 25 країн-членів, щоб вони могли зосередити свої фінанси для боротьби з пандемією коронавірусу.

Також повідомлялося, що, за прогнозами МВФ, світова економіка у 2020 році впаде на 3%, що набагато гірше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років.

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