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G20 заморозила задолженности беднейших стран

Новости » Финансовый кризис 2020     15.04.2020 - 20:45
G20 заморозила задолженности беднейших стран
Иллюстративное фото (flickr)

До конца года такие страны будут освобождены от выплат по долговым обязательствам

Министры финансов "Большой двадцатки" (G20) договорились приостановить выплаты по обслуживанию долга для самых бедных стран мира. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Приостановка выплат продлится до конца года, но кредиторы могут рассмотреть вопрос о возможном продлении финансовых мер.

По словам министра финансов Саудовской Аравии Мохаммеда аль-Джадаана, шаги, направленные на замораживание как основных выплат, так и выплат по процентам, высвободят более 20 млрд долларов, которые страны потратят на свои системы здравоохранения для борьбы с пандемией коронавируса.

G20 также призвала частных кредиторов участвовать в этой инициативе на сопоставимых условиях.

Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева и президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс высоко оценили сделку.

"Это мощная, быстродействующая инициатива, которая сделает многое для защиты жизни и средств существования миллионов самых уязвимых людей", - говорится в их совместном заявлении.

Напомним, Международный валютный фонд освободил от долга 25 стран-членов, чтобы они могли сосредоточить свои финансы для борьбы с пандемией коронавируса.

Также сообщалось, что, по прогнозам МВФ, мировая экономика в 2020 году упадет на 3% , что намного хуже, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.

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