С Африкой, но без Украины. Чего ждать от саммита G20 в Индии и вспомнят ли там о войне

Индия и Южная Азия примут свой первый саммит двадцати крупнейших экономик мира – G20. Встреча направлена на обсуждение нескольких важных тем, но без участия Украины. Почему так получилось, что значит присоединение Африканского Союза к саммиту и будут ли там вспоминать о войне – ниже в материале РБК-Украина

Что такое G20 и как прошел саммит на Бали

"Большая Двадцатка" – межправительственная организация, созданная в 1999 году, как ответ на экономические кризисы. Она состоит из 19 крупнейших экономик мира и Евросоюза. С 2024 г. в состав войдет также Африканский Союз. В общей сложности члены G20 представляют до 80% мировой торговли и две трети населения мира. Но 66% бедных людей на планете приходятся также на них.

В настоящее время в двадцатку входят Австралия, Аргентина, Бразилия Великобритания, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Южная Корея, Мексика, Германия, ЮАР (Южная Африка), Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Япония. На встречах также представители МВФ, Европейского Центробанка и Всемирного Банка.

Фото: прошлый саммит Большой Двадцатки прошел на острове Бали в Индонезии (Getty Images)

"Название "Большая Семка" или "Двадцатка" – проекция нарратива России. Она куда вступает, пытается делать все большим для себя. Это интересный формат, но он не имеет ни обязательных решений, ни согласованных направлений, выходящих за рамки общегуманитарных тем типа климата или развития", – сказал разговоре с РБК-Украина исполнительный директор Совета внешней политики "Украинская призма" Геннадий Максак.

Прошлая встреча состоялась на острове Бали в Индонезии в ноябре 2022 года. Президент Джоко Видодо приглашал тогда Владимира Зеленского к участию в саммите, но тот из-за ситуации в стране вынужден был отказаться. На прошлогоднем саммите, конечно же, обсудили войну в Украине. Впрочем, заключительная декларация не содержала открытого осуждения России, хотя это имело место в отдельных выступлениях мировых лидеров.

Фото: Владимир Зеленский выступает на заседании Большой Двадцатки на Бали в 2022 году (Getty Images)

Владимир Зеленский принял участие в заседании по видеосвязи. Он заявил, что пришло время, когда "российская военная машина должна быть остановлена, чтобы спасти тысячи жизней". Кроме того, он представил на мероприятии формулу мира:

ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность;

освобождение всех пленных граждан Украины по формуле "всех на всех";

восстановление территориальной целостности страны;

вывод войск России и прекращение боевых действий;

восстановление справедливости;

противодействие экоциду;

недопущение эскалации, фиксация завершения войны на основе устава ООН

Зеленский также призвал участников конференции не допустить новой агрессии России в будущем и способствовать продлению "зернового соглашения". Которое, по его словам, должно было быть продлено на неограниченное время, независимо от результатов войны. "Право на еду – фундаментальное право каждого человека", – говорил тогда Зеленский.

Подготовка к саммиту в Нью-Дели: без ударения на войне и Украине

И хотя в правилах G20 действует принцип ротации континентов и стран-хозяек саммитов (в 2024 году он состоится в Рио-де-Жанейро), на этот раз "Двадцатка" снова соберется в Азии – в Индии. Стране, которая относится к конфликту в Украине, гораздо более сдержанно, чем это делала Индонезия.

Нью-Дели это ярко подчеркивал еще в феврале 2023 – на первую годовщину полномасштабной войны в Украине – когда во время технической встречи с главами банков фокус был на "наиболее уязвимых гражданах", а о вторжении России не упомянули вообще. Эта позиция связана, прежде всего , с покупкой Индией дешевой российской нефти , не говоря уже об "исторических" проектах индийцев сначала из СССР, а затем и с РФ.

Фото: отношения Индии и Украины развиваются очень медленно (Сайт президента Украины)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди тогда назвал ситуацию "увеличением геополитических противоречий в мире". Впрочем, именно дискуссии на панелях и на полях постоянно касались Украины. По крайней мере, члены "Большой Семерки" акцентировали внимание на новых санкциях, осуждении России и финансовой поддержке Киева. В то время как G-20 остается глубоко разделенной по поводу войны в Украине и до сих пор не смогла выдать согласованный всеми сторонами документ.

Уже на саммите 9-10 сентября Индия планирует говорить о займах развивающимся странам, реформе системы международных долгов, регулировании криптовалют и влиянии геополитики на пищевую и энергетическую безопасность. Главная тема – "Одна Земля. Одна Семья. Одно Будущее". Украины среди приглашенных стран в этом году нет.

По информации РБК-Украина, Индия действительно не хотела участия Украины даже в формате видеообращения, потому что в таком случае Киев мог полностью захватить внимание саммита. А его хозяева все же желают обсудить другие темы, которые российско-украинской войны не касаются. Но украинская сторона и далее прилагает усилия, чтобы выступление президента Зеленского состоялось, пусть и по видеосвязи.

"Наше международное партнерство предусматривает также и делегирование. Партнеры имеют право высказываться от имени Украины, поэтому иногда быть лично необязательно. Я думаю, также нужно немного пересмотреть наш ритм личного присутствия. Оно могло уже и утомить немного. Впрочем, в нынешнем формате G20 наше отсутствие не является проблемой", – уверен Геннадий Максак. Друзья и партнеры Украины по миру приложат усилия, чтобы без участия нашей страны повестку саммита не формировали, подчеркнул аналитик.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайншанкар объяснил решение не приглашать Украину тем, что G20 якобы занимается международным развитием и экономическим ростом, а не "урегулированием конфликтов". Это, по его мнению, должно происходить в рамках Совбеза ООН, решение которого, как известно, блокирует РФ.

На саммите в Нью-Дели, стоит отметить , не будет президентов Китая и России – Си Цзиньпина и Владимира Путина. Если на последнего выдан международный ордер на арест и потому кремлевский диктатор редко покидает пределы страны, то в отношении лидера КНР ситуация иная. Отношения между Китаем и Индией, которые в последние годы только ухудшались, пока делают этот визит малореальным.

Индия и Россия: партнерство со времен Холодной войны, претерпевающее изменения

Индия и до саммита G20 пыталась сохранять шаткий баланс между Китаем, США и РФ. Партнерство Индии и России уходит корнями в годы Холодной войны. Статус переговорщика в войне между Индией и Пакистаном в 1965 году позволил Советскому Союзу предоставлять Нью-Дели свои боевые корабли и таким образом угрожать Америке, пишет издание Al-Jazeera .

С этого времени Индия зависела от россиян в вопросах модернизации армии и дипломатического прикрытия в Совбезе ООН. В ответ Индия стала единственной нацией в Южной Азии, поддержавшей вторжение СССР в Афганистан в 1979 году. Россия в ответ была против международных санкций для Индии после ядерного испытания 1998 года.

Фото: Индия до сих пор открыто не осудила агрессию России против Украины и продолжает сотрудничество с Кремлем (Wikimedia Commons)

Сейчас Индия – одна из немногих развитых экономик мира, воздерживающаяся от открытой критики агрессии Российской Федерации против Украины. А также третий по объему покупатель российской нефти. Бросая таким образом вызов попыткам ЕС ограничить нефтяные доходы Владимира Путина. С 2022 года Индия импортировала "черное золото" на более чем 36,7 млрд долларов .Но уже в июле-августе 2023 года доля упала, потому что начальная скидка значительно снизилась (впрочем, Индия все еще покупает много нефти у РФ).

Также Нью-Дели на 65% снизил оборонные закупки у России , переориентировавшись на Францию, США и Израиль. Это важно, поскольку 70% самолетов, 44% кораблей и субмарин и 90% бронемашин индийцев из России. Это могло произойти, потому что индийцы увидели настоящее "качество" российского оружия на войне в Украине и поняли, что его запасы будут и дальше утилизироваться. И, наконец, Индия может остаться без важных деталей, потому что их не будет и у самих россиян. Поэтому настало хорошее время искать других, более надежных поставщиков.

В то же время Индия предприняла очень осторожные шаги по налаживанию отношений с Украиной, когда Нарендра Моди встретился с Зеленским "на полях" G7 в Японии в том году.

Сейчас в Индии звучат мнения, что "возможность России быть партнером значительно снизилась" и эта страна - "прошлое Индии". На такую позицию влияет и сближение Москвы и Пекина, со стороны которого Нью-Дели видит стратегическую угрозу. Оружие, которое Россия продает Индии, Москва также продает КНР. Что ставит под прямую угрозу безопасность Тихого и Индийского океанов и нуждается в более тесном сотрудничестве с США, Японией и Австралией.

"Для Индии G20 не является уникальной площадкой, потому что недавно был саммит БРИКС, где было больше возможностей обсудить все в закрытых и кулуарных вариантах. А группа двадцати это, прежде всего, церемониальное мероприятие для Индии", – считает Геннадий Максак.

Африканские новички: новые возможности для забытого континента

Еще одним интересным моментом нового саммита G20 было приглашение в официальное членство еще одной межправительственной организации – Африканского Союза. Он получит такие же права в рамках саммита, что и ЕС. Это политика, направленная на повышение голоса 55 африканских стран на глобальной сцене.

"Для Африки этот шаг является возможностью играть большую роль в решении вопросов более глобального масштаба, свидетельством растущей роли континента, ведь много лет континент в этом плане был маргинализирован", – пояснила в комментарии РБК-Украина африканистка из фонда Global Ukraine Марта Олейник-Демочко.

Фото: Африканский Союз планируют пригласить к полноценному участию в G20 (Wikimedia Commons)

За полноценное членство Африки в G20 выступали премьер-министры Италии Джорджа Мелони и Германии Олаф Шольц. Последний сказал, что Африка должна играть большую международную роль, чем сейчас.

"Есть немало вопросов в рамках G20, которые важны для Африки: глобальная налоговая реформа и другие методы борьбы с незаконными финансовыми потоками, долги, изменения климата и т.д.", – подчеркнула Марта Олийнык-Демочко.

Вопрос в том, говорит экспертка, сможет ли сам Африканский Союз использовать это расширение G20 в пользу всех африканских стран. Будет ли правительственное единство в Африке по вопросам, поднимающимся в рамках G20 (особенно тех, по которым нет единой позиции)? Сможет ли АС продвигать вопросы чувствительные и нужные для африканских стран?

Африке, как пишет сайт Project Syndicate , нужно будет быстро вливаться в финансовый трек G20, ответственный за улучшение африканских экономик (особенно инициатива по списанию долгов DSSI).

Сейчас экономическая ситуация довольно плохая. До 2030 года континенту ежегодно требуется 1,3 трлн долларов на нужды устойчивого развития ; получено только 3% ($18,3 млрд ежегодно) глобального климатического финансирования с 2016 по 2019 годы, хотя Африка ответственна лишь за 3% мировых выбросов в атмосферу. До того же 2030 года континенту нужно $2,7 трлн, чтобы достичь целей Парижского климатического соглашения. Присоединение к Большой Двадцатке потенциально может помочь найти больше средств на борьбу с климатическими изменениями, достаточно опасными для Африки.

Нужен детальный план и единственный голос, который можно презентовать партнерам, подчеркивает издание. Уже сейчас нужно строить коалиции внутри двадцатки, чтобы взять от членства все возможное.

"Есть моменты и относительно представительства Африканского Союза, в том числе на уровне финансовых министров и банков (FMCBG), поскольку не все финансовые институты АС запущены и функционируют. Кроме того, президентство в АС меняется ежегодно, что тоже может оказать влияние в плане стабильности позиции относительно тех или других вопросов", – соглашается Марта Олейник-Демочко.