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Дипломаты G20 договорились о формулировках по войне в Украине, - Bloomberg

Нью-Дели, Суббота 09 сентября 2023 09:40
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Дипломаты G20 договорились о формулировках по войне в Украине, - Bloomberg Фото: дипломаты G20 договорились о формулировке по войне в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Дипломаты стран "Большой двадцатки" пришли к согласию по формулировках о войне России против Украины. Москва угрожала заблокировать коммюнике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечают источники издания, дипломаты преодолели разногласия между Россией и остальными странами G20. Собеседники Bloomberg, знающие ход обсуждений, заявляют, что формулировка в целом похожа на ту, которая была согласована на прошлогоднем саммите на Бали.

Формулировка еще должна быть одобрена лидерами G20. Но теперь, когда дипломаты стран пришли к согласию, это кажется вполне вероятным.

Саммит G20 в Индии

Сегодня в Индии стартует саммит двадцати крупнейших экономик мира. Целью встречи лидеров станет обсуждение важных тем, в том числе экономических.

Эта встреча пройдет без Украины, однако в ней присутствуют представители России и Африканского Союза.

Чего ждать от саммита G20 в Индии и вспомнят ли там о войне - читайте в материале РБК-Украина.

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