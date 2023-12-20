Футзальная сборная Украины вышла на ЧМ-2024 с яркой местью Польше

Национальная команда Украины обыграла сборную Польши в последнем туре квалификации к чемпионату мира-2024 по футзалу и финишировала на первой строчке в группе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

ЧМ-2024, квалификация, группа B

Польша – Украина – 3:5

Голы: Каневски, 26:28, 29:15, Рашковски, 36:16 – Абакшин, 06:18, Шотурма, 08:37, Корсун, 11:50, 19:03, Семенченко, 31:11

Турнирная ситуация и досадное поражение осенью заставило "сине-желтых" активно стартовать. Атакующие потуги команды Александра Косенко привели к двум головам в первые 10 минут. Открыл счет Абакшин, удачно сыгравший на добивании после дальнего удара Чернявского.

А потом удвоил преимущество сборной Украины Шотурма – капитан классно уложил в дальний угол низом после передачи с углового. Не заставил себя ждать и разгромный счет. На 12-й минуте Корсун в окружении защитников элегантно подсек мяч над кипером. А потом он оформил дубль, когда сыграл в стенку с Жуком.

Поляки, однако, не сдались. Во втором тайме дубль Каневски подарил надежду местным болельщикам. Впрочем, Семенченко после вброса вратаря технично разобрался с вратарем в ближнем бою. Гол Рашковски стал слабым утешением для хозяев.

Итак, Украина обошла сборную Польши в итоговой таблице квартета. "Сине-желтые" набрали 13 очков и завоевали прямую путевку на Мундиаль. Чемпионат мира состоится осенью 2024 года в Узбекистане. Наивысшее достижение украинской команды на турнирах – 4-е место на ЧМ-1996.