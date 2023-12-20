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Футзальна збірна України вийшла на ЧС-2024 із яскравою помстою Польщі

Лодзь, Середа 20 грудня 2023 21:24
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Футзальна збірна України вийшла на ЧС-2024 із яскравою помстою Польщі Фото: Олександр Косенко вивів "синьо-жовтих" на Мундіаль (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України переграла збірну Польщі в останньому турі кваліфікації до чемпіонату світу-2024 з футзалу та фінішувала на першій сходинці в групі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

ЧС-2024, кваліфікація, група B

Польща – Україна – 3:5

Голи: Канєвскі, 26:28, 29:15, Рашковскі, 36:16 – Абакшин, 06:18, Шотурма, 08:37, Корсун, 11:50, 19:03, Семенченко, 31:11

Турнірна ситуація і прикра поразка восени змусила "синьо-жовтих" активно стартувати. Атакувальні потуги команди Олександра Косенка призвели до двох голів у перші 10 хвилин. Відкрив рахунок Абакшин, який вдало зіграв на добиванні після дальнього удару Чернявського.

А згодом подвоїв перевагу збірної України Шотурма – капітан класно поклав у дальній кут низом після передачі з кутового. Не забарився і розгромний рахунок. На 12-й хвилині Корсун в оточенні оборонців елегантно підсік м'яч над кіпером. А згодом він оформив дубль, коли зіграв у стінку з Жуком.

Поляки, однак, не здалися. У другому таймі дубль Канєвскі подарував надію місцевим уболівальникам. Утім, Семенченко після вкидання воротаря технічно розібрався з воротарем у ближньому бою. Гол Рашковскі став слабкою втіхою для господарів.

Отже, Україна обійшла збірну Польщі в підсумковій таблиці квартету. "Синьо-жовті" набрали 13 очок і завоювали пряму путівку на Мундіаль. Чемпіонат світу восени 2024 року в Узбекистані. Найвище досягнення української команди на турнірах – 4-те місце на ЧС-1996.

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