Футбольні гранди створюють Суперлігу Європи: що відомо про формат турніру

До складу клубів-засновників нового турніру увійшли шість клубів англійської Прем'єр-ліги - "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Ман Сіті", "Ман Юнайтед" і "Тоттенхем", а також і по три клуби з Італії та Іспанії - "Інтер", "Мілан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" і "Атлетико". Найближчим часом до них повинні приєднатися ще три топ-клуби Європи.

Формат турніру

20 клубів-учасників: 15 клубів-засновників і механізм кваліфікації, який дозволить щорічно кваліфікуватися ще п'яти командам на основі досягнень в попередньому сезоні;

матчі будуть проходить в середині тижня, на вихідних клуби будуть грати в національних чемпіонатах;

початок турніру заплановано на серпень;

клуби будуть розділені на дві групи по 10 команд, які проведуть між собою по два матчі - вдома і на виїзді Трійка кращих клубів автоматично виходить у чвертьфінал. Посіли четверте і п'яте місця команди розіграють ще два чвертьфінальні місця;

раунді плеф-офф команди зіграють по два матчі на кожній стадії до фіналу;

фінал пройде в травні в форматі одного матчу на нейтральному полі.

Навіщо створюють турнір

Засновники Суперліги вважають, що новий щорічний турнір дозволить забезпечити значно більший економічний ріст і підтримку європейського футболу.

"Ці виплати солідарності будуть значно вище, ніж виплати, вироблені поточним європейським змаганням, і, як очікується, перевищить 10 мільярдів євро протягом початкового періоду дії зобов'язань клубів. В обмін на свої зобов'язання клуби-засновники отримають суму в розмірі 3,5 мільярда євро виключно для підтримки своїх інвестиційних планів в інфраструктуру і компенсації впливу пандемії COVID", - йдеться в заяві керівництва турніру.

Також найближчим часом планується створення жіночої Суперліги.