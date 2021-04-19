Футбольні гранди створюють Суперлігу Європи: що відомо про формат турніру

В ніч на 19 квітня 12 футбольних європейських топ-клубів оголосили про створення нового турніру - Суперліги Європи. Старт турніру планується з наступного сезону.
До складу клубів-засновників нового турніру увійшли шість клубів англійської Прем'єр-ліги - "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Ман Сіті", "Ман Юнайтед" і "Тоттенхем", а також і по три клуби з Італії та Іспанії - "Інтер", "Мілан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" і "Атлетико". Найближчим часом до них повинні приєднатися ще три топ-клуби Європи.
Засновники Суперліги вважають, що новий щорічний турнір дозволить забезпечити значно більший економічний ріст і підтримку європейського футболу.
"Ці виплати солідарності будуть значно вище, ніж виплати, вироблені поточним європейським змаганням, і, як очікується, перевищить 10 мільярдів євро протягом початкового періоду дії зобов'язань клубів. В обмін на свої зобов'язання клуби-засновники отримають суму в розмірі 3,5 мільярда євро виключно для підтримки своїх інвестиційних планів в інфраструктуру і компенсації впливу пандемії COVID", - йдеться в заяві керівництва турніру.
Також найближчим часом планується створення жіночої Суперліги.
Нагадаємо, вперше ідея про створенні Суперліги Європи з'явилася ще в 2018 році. Тоді президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що "зараз це все на стадії фантастика чи вигадки".