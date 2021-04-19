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Футбольні гранди створюють Суперлігу Європи: що відомо про формат турніру

Автор: Ігор Литвиненко

В ніч на 19 квітня 12 футбольних європейських топ-клубів оголосили про створення нового турніру - Суперліги Європи. Старт турніру планується з наступного сезону.

Про це повідомляється на сайті Суперліги Європи.

До складу клубів-засновників нового турніру увійшли шість клубів англійської Прем'єр-ліги - "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Ман Сіті", "Ман Юнайтед" і "Тоттенхем", а також і по три клуби з Італії та Іспанії - "Інтер", "Мілан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" і "Атлетико". Найближчим часом до них повинні приєднатися ще три топ-клуби Європи.

Формат турніру

  • 20 клубів-учасників: 15 клубів-засновників і механізм кваліфікації, який дозволить щорічно кваліфікуватися ще п'яти командам на основі досягнень в попередньому сезоні;
  • матчі будуть проходить в середині тижня, на вихідних клуби будуть грати в національних чемпіонатах;
  • початок турніру заплановано на серпень;
  • клуби будуть розділені на дві групи по 10 команд, які проведуть між собою по два матчі - вдома і на виїзді Трійка кращих клубів автоматично виходить у чвертьфінал. Посіли четверте і п'яте місця команди розіграють ще два чвертьфінальні місця;
  • раунді плеф-офф команди зіграють по два матчі на кожній стадії до фіналу;
  • фінал пройде в травні в форматі одного матчу на нейтральному полі.

Навіщо створюють турнір

Засновники Суперліги вважають, що новий щорічний турнір дозволить забезпечити значно більший економічний ріст і підтримку європейського футболу.

"Ці виплати солідарності будуть значно вище, ніж виплати, вироблені поточним європейським змаганням, і, як очікується, перевищить 10 мільярдів євро протягом початкового періоду дії зобов'язань клубів. В обмін на свої зобов'язання клуби-засновники отримають суму в розмірі 3,5 мільярда євро виключно для підтримки своїх інвестиційних планів в інфраструктуру і компенсації впливу пандемії COVID", - йдеться в заяві керівництва турніру.

Також найближчим часом планується створення жіночої Суперліги.

Нагадаємо, вперше ідея про створенні Суперліги Європи з'явилася ще в 2018 році. Тоді президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що "зараз це все на стадії фантастика чи вигадки".

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