Футбольний тиждень. Де і коли дивитися основні матчі

Футбольний сезон добігає кінця. Цього тижня визначаться фіналісти Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також офіційно завершиться сезон в українській Прем'єр-лізі.
Детальніше про те, які основні матчі будуть зіграні на цьому тижні - в матеріалі РБК-Україна.
Матчі-відповіді 1/2 фіналу
4 травня
"Манчестер Сіті" - "ПСЖ". Місце проведення - Манчестер. Початок - 22:00. Трансляція: Футбол 1, Volia Футбол 1
"Городяни" змогли вирвати виїзну перемогу в Парижі. На гол у першому таймі від капітана "ПСЖ" Маркіньоса,"Ман Сіті" відповіло голами Де Брюйне і Мареза в другій половині матчу. Таким чином, парижанам необхідно забивати у ворота англійців мінімум двічі.
5 травня
"Челсі" - "Реал". Місце проведення - Лондон. Початок - 22:00. Трансляція: Футбол 1, Volia Футбол 1
Перше поєдинок у Мадриді завершився в нічию 1: 1. Лондонців у матчі-відповіді влаштує нульова нічия або будь-яка перемога, а ось мадридцям обов'язково потрібно забивати.
Матчі-відповіді 1/2 фіналу
6 травня
"Рома" - "Манчестер Юнайтед". Місце проведення - Рим. Початок - 22:00. Трансляція: Футбол 1, Volia Футбол 2
Манкуніанці практично гарантували собі вихід у фінал після розгромної перемоги в домашніх стінах 6:2. "Ромі" для виходу потрібно перемагати з різницею в чотири голи і не пропускати більше одного гола. Завдання, м'яко кажучи, з розряду казкових.
"Арсенал" - "Вільяреал". Місце проведення - Лондон. Початок - 22:00. Трансляція: Футбол 1, Volia Футбол 1
"Каноніри" зуміли добути в Іспанії для себе досить позитивний результат, виходячи з подій першого матчу. "Вільяреал" вів у рахунку 2: 0 і грав з середини другої половини в більшості, але, не реалізувавши ще кілька моментів, привіз пенальті у свої ворота. "Арсенал" один м'яч відіграв і тепер їх влаштує мінімальна суха перемога для виходу у фінал.
5-6 травня пройде передостанній тур. Серед інтриг - боротьба за друге місце і зону Ліги Європи, а також битва за виживання. "Зоря", поступившись минулого тижня в перенесеному 10-му турі "Олімпіку", не змогла скоротити до мінімуму відставання від "Шахтаря", який йде на другому місці і майже гарантував собі "срібло". А ось за зону Ліги Європи боротьба обіцяє бути напруженою до останнього туру. За два останні місця борються три клуби - "Колос", "Ворскла" і "Десна". А ось "Минаю" для виживання потрібно створити диво. В останніх турах закарпатці грають з "Шахтарем" і "Ворсклою".
25-й тур
5 травня
6 травня
26-й тур
9 травня
8 травня
"Манчестер Сіті" - "Челсі". Манчестер, 19: 30. Трансляція: Setanta
"Містяни" можуть оформити чемпіонство. Для цього "Сіті" потрібно буде не програти "Челсі".
8 травня
"Баварія" - "Боруссія" (Менхенгладбах). Мюнхен, 19:30
Мюнхенці можуть оформити чемпіонство, якщо здобуде перемогу. За два тури до кінця "Лейпциг" вже навіть теоретично не зможе дістати "Баварію".