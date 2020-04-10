Футбольна ліга Бельгії відклала дату прийняття рішення про долю сезону

Фото: "Брюгге" лідирує в чемпіоні Бельгії (facebook.com/jupilerproleague)

УЄФА попереджав про можливість виключення клубів з єврокубків

Професійна футбольна ліга Бельгії більш ніж на тиждень відклала затвердження рішення про дострокове завершення сезону-2019/2020. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Рішення повинні були схвалити на генеральній асамблеї 15 квітня. Однак, за інформацією джерела, після заяви УЄФА було вирішено перенести асамблею на 24 квітня.

Це також сталося після того, як Королівська бельгійська футбольна асоціація анулювала професійні ліцензії низки клубів, в тому числі 10-кратного чемпіона "Стандарда".

Нагадаємо, через поширення пандемії коронавірусу керівництво ліги вирішило достроково завершити сезон і визнати чемпіоном "Брюгге".

УЄФА, своєю чергою, заявив, що будь-яке рішення відмовитися від проведення внутрішніх турнірів на даному етапі є передчасним і невиправданим. Крім того, УЄФА підкреслив, що залишає за собою право приймати рішення щодо допуску команд до єврокубків сезону-2020/21.

За "Брюгге" на правах оренди грає захисник донецького Шахтаря і збірної України Едуард Соболь, який незабаром може перейти в бельгійський клуб на постійну основу.