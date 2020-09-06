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В Україні за добу підтвердили 2107 нових випадків COVID-19

Україна , Неділя 06 вересня 2020 09:05
В Україні за добу підтвердили 2107 нових випадків COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

В Україні за останню добу підтвердили 2107 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільше нових випадків у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській областях, а також у Києві.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Загальне число заражених з початку пандемії вже становить 135 894 людини. Одужали 62 227 осіб, з яких 578 - за останні 24 години.

Померли від коронавірусу 2846 осіб, у тому числі 35 - за вчора.

Найбільше нових випадків у Львівській (+188), Івано-Франківській (+176), Тернопільській (+158) областях, а також в Києві (+240).

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що восени існує ризик накладення на епідемію грипу COVID-19.

Як писало РБК-Украина, раніше в МОЗ розповіли, скільки ліжок в Україні призначені для хворих COVID-19.

Також МОЗ розповів про покроковий алгоритм дій у разі підозри на коронавірус.

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