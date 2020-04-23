Футболістів іспанської Прімери протестують на коронавірус

Фото: "Барселона" - "Реал" (facebook.com/LaLiga)

Перевірка на наявність інфекції повинна стартувати з 28 квітня

Всі футболісти та персонал клубів іспанської Прімери пройдуть тестування на коронавірус. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Керівництво Ла Ліги вже запросило у клубів повний список гравців і працівників для проведення тестів, яке почнеться з 28 квітня. Також клубам запропонували відправити гравців на тижневий карантин перед першим матчем після паузи в чемпіонаті, проте більшість футболістів не підтримують цю ідею.

Футбольний сезон в Іспанії, як і в більшості країн світу, був припинений через пандемію коронавірусу. Матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи перенесені на невизначений термін.

До вимушеної паузи в чемпіонаті Іспанії було зіграно 27 турів з 38. Турнірну таблицю з 58 очками очолює "Барселона", у мадридського "Реала", який іде слідом, на два пункти менше.

Раніше повідомлялося, що керівництво чемпіонату Іспанії встановило крайній термін, після досягнення якого поточний сезон-2019/2020 буде припинено.

Нагадаємо, президент Ла Ліги Хав'єр Тебас озвучив три потенційних дати поновлення турніру.