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Футболистов испанской Примеры протестируют на коронавирус

Новости » Спорт     23.04.2020 - 13:06
Футболистов испанской Примеры протестируют на коронавирус
Фото: "Барселона" - "Реал" (facebook.com/LaLiga)

Проверка на наличие инфекции должна стартовать с 28 апреля

Все футболисты и персонал клубов испанской Примеры пройдут тестирование на коронавирус. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Руководство Ла Лиги уже запросило у клубов полный список игроков и работников для проведения тестов, которое начнется с 28 апреля. Также клубам предложили отправить игроков на недельный карантин перед первым матчем после паузы в чемпионате, однако большинство футболистов не поддерживают эту идею.

Футбольный сезон в Испании, как и в большинстве стран мира, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределенный срок.

До вынужденной паузы в чемпионате Испании было сыграно 27 туров из 38. Турнирную таблицу с 58 очками возглавляет "Барселона", у идущего следом мадридского "Реала" на два пункта меньше.

Ранее сообщалось, что руководство чемпионата Испании установило крайний срок, по достижении которого текущий сезон-2019/2020 будет прекращен.

Напомним, президент Ла Лиги Хавьер Тебас озвучил три потенциальных даты возобновления турнира.

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