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Футболистов сборной Украины внесли в список уклонистов: что им угрожает

Фото: Виктор Цыганков (слева) впервые попал в "черный список" Минмолодежьспорта (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Министерство молодежи и спорта Украины обновило перечень украинских спортсменов, вовремя не вернувшихся из-за границы. В список попали 304 атлета, в том числе ведущие исполнители национальной футбольной команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный веб-портал ведомства.

В обновленный список "беглецов" внесли новые имена. Все эти спортсмены выехали за пределы Украины по специальным разрешениям министерства, но не вернулись по истечении установленных сроков.

Самые заметные в списке – футболисты. Здесь снова оказались легионеры "сине-желтых" из европейских чемпионатов Анатолий Трубин, Илья Забарный, Михаил Мудрик и Артем Довбик. К ним присоединился вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков, которого в предыдущих версиях перечня "уклонистов" не было.

Появился в списке и Александр Роспутько. Этот воспитанник донецкого "Шахтера" загадочно исчез в бельгийском аэропорту, когда команда U-19 "горняков" возвращалась с выездного поединка Юношеской лиги УЕФА. Впоследствии его отец подтвердил бегство хавбека в Россию.

Как спортсмены уехали из Украины и какое наказание им "светит"

Футбольные звезды и другие атлеты выехали за пределы Украины за специальным разрешением и до сих пор не возвращались. Зато пропуск предполагал возвращение после завершения спортивных соревнований. Кабинет министров разрешил спортсменам уезжать заграницу в мае в прошлом году.

После введения военного положения мужчинам от 18 лет без спецразрешений уехать за пределы Украины невозможно. Атлетам разрешили ехать на соревнования в других странах на 30-дневный срок при условии возвращения на родину. Нарушение этих требований теоретически вынудит атлетов отвечать перед законом на общих основаниях.

К слову, ранее собрали топ-5 самых влиятельных женщин украинского футбола.

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Артем ДовбикСборная УкраиныМинистерство молодежи и спорта