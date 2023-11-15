Футболистов сборной Украины внесли в список уклонистов: что им угрожает

В обновленный список "беглецов" внесли новые имена. Все эти спортсмены выехали за пределы Украины по специальным разрешениям министерства, но не вернулись по истечении установленных сроков.

Самые заметные в списке – футболисты. Здесь снова оказались легионеры "сине-желтых" из европейских чемпионатов Анатолий Трубин, Илья Забарный, Михаил Мудрик и Артем Довбик. К ним присоединился вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков, которого в предыдущих версиях перечня "уклонистов" не было.

Появился в списке и Александр Роспутько. Этот воспитанник донецкого "Шахтера" загадочно исчез в бельгийском аэропорту, когда команда U-19 "горняков" возвращалась с выездного поединка Юношеской лиги УЕФА. Впоследствии его отец подтвердил бегство хавбека в Россию.

Как спортсмены уехали из Украины и какое наказание им "светит"

Футбольные звезды и другие атлеты выехали за пределы Украины за специальным разрешением и до сих пор не возвращались. Зато пропуск предполагал возвращение после завершения спортивных соревнований. Кабинет министров разрешил спортсменам уезжать заграницу в мае в прошлом году.

После введения военного положения мужчинам от 18 лет без спецразрешений уехать за пределы Украины невозможно. Атлетам разрешили ехать на соревнования в других странах на 30-дневный срок при условии возвращения на родину. Нарушение этих требований теоретически вынудит атлетов отвечать перед законом на общих основаниях.