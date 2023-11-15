Футболістів збірної України внесли в список ухилянтів: що їм загрожуватиме

До оновленого переліку "втікачів" внесли нові імена. Усі ці спортсмени виїхали за межі України за спеціальними дозволами міністерства, але не повернулися після завершення встановлених термінів.

Найпомітніші в списку – футболісти. Тут знову опинилися легіонери "синьо-жовтих" із європейських чемпіонатів Анатолій Трубін, Ілля Забарний, Михайло Мудрик і Артем Довбик. До них приєднався вінгер іспанської "Жирони" Віктор Циганков, якого в попередніх версіях переліку "ухилянтів" не було.

З'явився в списку й Олександр Роспутько. Цей вихованець донецького "Шахтаря" загадково зник в бельгійському аеропорту, коли команда U-19 "гірників" поверталася з виїзного поєдинку Юнацької ліги УЄФА. Згодом його батько підтвердив втечу хавбека до Росії.

Як спортсмени виїхали з України та яке покарання їм "світить"

Футбольні зірки та інші атлети виїхали за межі України за спеціальним дозволом і досі не поверталися. Натомість перепустка передбачала повернення після завершення спортивних змагань. Кабінет міністрів дозволив спортсменам виїжджати закордон у травні торік.

Після запровадження військового стану чоловікам від 18 років без спецдозволів виїхати за межі України неможливо. Атлетам дозволили їхати на змагання в інших країнах на 30-денний термін за умови повернення на батьківщину. Порушення цих вимог теоретично змусить атлетів відповідати перед законом на загальних підставах.