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Футболист "Манчестер Юнайтед" показал украинский паспорт: готовится к дебюту за сборную

Манчестер, Пятница 08 ноября 2024 16:42
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Футболист "Манчестер Юнайтед" показал украинский паспорт: готовится к дебюту за сборную Фото: Захар Бауманн подтвердил гражданство Украины (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

17-летний полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Захар Бауман получил паспорт гражданина Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

В сентябре этого года юный футболист украинского происхождения стал полноправным исполнителем МЮ. Еще раньше он попал в поле зрения тренеров юношеской сборной Украины.

Чтобы привлечь перспективного исполнителя в ряды "сине-желтых", нужно было оформить уроженцу Великобритании украинский паспорт. И вот, наконец, это произошло.

"Я очень рад, что наконец стал гражданином Украины и что теперь смогу представлять свою страну на международной арене, – прокомментировал событие сам футболист. – Есть волнение, но положительное, потому что я чувствую поддержку многих людей. Не могу дождаться знакомства с командой. И вперед к нашей победе! И не только на футбольном поле".

Бауманн может дебютировать в составе "сине-желтых" уже 13 ноября. В этот день украинская сборная U-19 стартует в Нидерландах в квалификационном раунде Евро-2025. Кроме хозяев, подопечным Дмитрия Михайленко будут противостоять сборные Казахстана и Словении.

Кто такой Захар Бауманн

17-летний футболист – сын эмигрантов из Коломыи. Он родился в английском Болтоне.

С детства занимается футболом, находясь в системе "Манчестер Юнайтед". Украинец действует в середине поля и имеет рыжий цвет волос, из-за чего его сравнивают с легендой "дьяволов" Полом Скоулзом.

Перед новым сезоном юный полузащитник заключил с "Юнайтед" полноценный контракт. Он присоединился к команде U-18, а также попал в заявку коллектива U-19 на Юношескую лигу УЕФА. В текущем сезоне провел за юношеские составы манкунианцев 9 матчей, оформив один гол и один ассист.

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