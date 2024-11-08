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Лидер "Динамо" заменил звездного легионера в сборной Украины перед матчами Лиги наций

Киев, Пятница 08 ноября 2024 12:40
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Лидер "Динамо" заменил звездного легионера в сборной Украины перед матчами Лиги наций Фото: Виталий Буяльский (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Андрей Костенко

Главный тренер национальной команды по футболу Сергей Ребров внес первое изменение в перечень футболистов, вызванных на ноябрьские поединки Лиги наций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

В ближайших противостояниях за "сине-желтые" не сможет сыграть полузащитник испанской "Жирона" Виктор Цыганков. Несмотря на оптимистические прогнозы, озвученные в начале ноября, футболист еще не восстановился после травмы. Он уже больше месяца не выходит на поле из-за повреждения сухожилия двуглавой мышцы бедра, которое получил в матче ЛЧ с нидерландским "Фейенордом".

Вместо Цыганкова в сборную вызвали футболиста "Динамо" Виталия Буяльского. Полузащитник столичного клуба может сыграть за национальную команду впервые с сентября 2023, когда он выходил на замену в двух матчах отбора к Евро-2024.

Последний раз Буяльский вызывался в сборную на октябрьские поединки Лиги наций, но остался на скамейке запасных. В общей сложности за команду он провел 13 встреч.

В ноябре "сине-желтые" сыграют два матча в турнире. 16 ноября в Батуми подопечные Реброва встретятся с Грузией, а 19-го будут противостоять Албании в Тиране.

Перед заключительными поединками Лиги наций сборная Украины занимает последнее место в группе В1, имея четыре очка. "Сине-желтым" нужно дважды победить, чтобы претендовать на выход в Дивизион A.

Ранее "Динамо", "Шахтер" и другие участники четвертьфинала Кубка Украины узнали соперников после жеребьевки.

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