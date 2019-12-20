Футболіст "Динамо" підозрюється в порушенні антидопінгових правил

Форвард київського "Динамо" Артем Бєсєдін підозрюється в порушенні антидопінгових правил Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Про це йдеться в заяві столичної команди.

Відповідне повідомлення клуб отримав вчора, 19 грудня.

За повідомленнями ЗМІ, нападник не пройшов допінг-тест після матчу п'ятого туру групового етапу Ліги Європи проти "Мальме" (3:4). У зв'язку з цим 23-річний гравець відсторонений на 30 днів від будь-якої футбольної діяльності.

"На даний момент всі нюанси й обставини з'ясовуються. Тому, а також дотримуючись вимог щодо конфіденційності, "Динамо" не може надати футбольній громадськості більш детальну інформацію до закінчення відповідних процедур", - мовиться у повідомленні.

У поточному сезоні футболіст забив 8 голів і зробив 2 результативні передачі в 23 матчах за київський клуб. Бєсєдін також викликався в збірну України. На його рахунку два голи у 13 поєдинках за "синьо-жовтих".

Нагадаємо, на початку 2018 року тоді ще капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна отримав 17-місячну дискваліфікацію через позитивну допінг-пробу. Влітку цього року хорват оголосив про завершення кар'єри футболіста і увійшов до тренерського штабу "гірників".