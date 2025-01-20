Харьковский волонтер Фуминори Цучико может потерять вид на жительство: мэр отреагировал

На днях 76-летний японский волонтер Фуминори Цучико , который с начала полномасштабной войны ежедневно бесплатно кормит харьковчан, заявил, что может потерять право на законное пребывание в Украине. На инцидент уже отреагировал мэр Харькова Игорь Терехов.

Что известно о ситуации с волонтером Фуминори Цучико

Два дня назад Фуминори Цучико опубликовал в своем Facebook пост о том, что он будет вынужден прекратить свою волонтерскую деятельность в Харькове, если до конца недели не получит временный вид на жительство в Украине, за которым он уже не раз обращался.

"Я много раз обращался в миграционную службу в Харькове, но они меня не принимают. Когда я в шутку спросил, это из-за того ли, что я не даю взяток, сотрудник просто улыбнулся. На следующей неделе планирую пойти и попробовать заплатить около 1000 долларов. Возможно, они действительно возьмут. Это страна, где возможно все. Три года я занималась волонтерской деятельностью в Харькове, и вот результат", - написал Цучико.

Фуминори Цучико (фото: Getty Images)

Как отреагировал на инцидент мэр Харькова

После огласки об этой ситуации в сети на нее отреагировал мэр Харькова Игорь Терехов.

"Общался с руководителем харьковской миграционной службы Александром Тимоновым по этому вопросу. Что могу сообщить - разрешение на пребывание в Украине Фуминоре будет продлено. Относительно вида на жительство для него - это будет решаться позже", - написал городской голова Харькова Игорь Терехов в своем Facebook.

Он также отметил, что Фуминори с его помощью жителям Салтовки уже стал очень важной фигурой для всего города. Поэтому Терехов очень рад, что волонтер остается в Харькове, чтобы продолжить свое благородное дело.

Как Фуминори Цучико помогает харьковчанам

После начала полномасштабной войны японец Фуминори Цучико решил помогать украинцам. Как раз накануне этого он посетил Киев, но на момент вторжения уже был в Польше. Сначала японец приехал волонтерить в столичные больницы, а потом перебрался в Харьков.

Фуминори Цучико жил на станции метро "Героев Труда", покупал продукты для харьковчан. Потом начал собирать донаты, чтобы кормить горожан. Через некоторое время японец продал свой дом в Токио и на эти деньги открыл "FuMi Caffe" с бесплатными обедами. Сейчас ежедневно там кормят до 1000 харьковчан, преимущественно пожилого возраста. Также Цучико открыл детскую библиотеку в Харькове.

За свою волонтерскую деятельность в 2023 году японец стал лауреатом награды "Национальная легенда Украины". Сейчас он изучает украинский язык, поскольку хочет остаться здесь жить.

Фуминори Цучико с работниками "FuMi Caffe" (фото: instagram.com/fuminori_tsuchiko)