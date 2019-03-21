Фукс: зарплати у топ-менеджменту "Нафтогазу" мають бути високими

Фото: Павло Фукс (pravda.com.ua)

Бізнесмен вважає недоцільним зниження зарплати топ-менеджменту

Бізнесмен і меценат Павло Фукс вважає недоцільним зниження зарплати топ-менеджменту "Нафтогазу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його блог.

Він зазначив, що чвари, які ведуться довкола компанії, тільки шкодять Україні в складному процесі щодо збереження транзиту російського газу.

Фукс розкритикував бажання "розіграти карту" високої зарплати топ-менеджменту "Нафтогазу". За його словами, у газовидобувній галузі тільки почали складатися ринкові відносини, проте ми знову чіпляємося за минуле.

"Бравада зі зривом засідання Кабміну підтверджує: креативу у деяких політиків таки більше, ніж зваженої позиції. Хоча, швидше це деструктив. Газова галузь десятиліттями залишалася чи не найбільш корумпованою. Тільки-но вона почала набувати вигляду ринкових відносин, ми чіпляємося за минуле. Зарплати у топ-менеджменту повинні бути високими. Це найкращий спосіб боротися навіть не з корупцією, а з факторами, які її породжують. Решта - від лукавого", - коментує бізнесмен і меценат.

Він дивується, чому раніше не був знайдений компроміс щодо продовження контракту з Андрієм Коболєвим. Фукс пише, що ситуація схожа на політичний трюк і винні всі.

"Такі чвари тільки шкодять. У першу чергу - переговорній позиції країни. Ситуація вирішилася тільки після того, як Андрій Коболєв особисто погодив з Наглядовою радою "Нафтогазу" зниження удвічі своєї зарплати. До цього часу на компроміси ніхто не йшов - ні він, ні уряд. Можливо, це був типовий політичний трюк з метою домогтися свого. Але я сильно сумніваюся, що зараз відповідний час для подібних маніпуляцій. Виправте мене, якщо помиляюся. Винні всі", - відзначається в колонці.

Продовження контракту з Коболєвим Фукс називає типовим для бізнесу бажанням досягти win-win.

"Так, Коболєв далі очолює компанію. Але окрім зниження зарплати, в його контракті прописані ще два важливі пункти - збереження транзиту і підвищення внутрішнього видобутку газу. Звітність щомісяця і щокварталу. А в наступному році буде організовано відкритий конкурс на цю посаду. Також Рахункова палата проведе аудит "Нафтогазу", - пише Фукс.

Крім того, Фукс нагадує, що питання про транзит газу пов'язане не тільки з економікою. Зберігши транзит, Україна залишиться стратегічно важливим партнером для ЄС в енергетичному секторі.

"Звичайно, "Газпром" буде тільки радий, якщо ми завалимо анбандлинг "Нафтогазу" і не зможемо сертифікувати нового оператора газотранспортної системи. Це зміцнить позицію росіян з просування обхідних гілок транзиту навколо України", - пише автор.

Нагадаємо, раніше Павло Фукс озвучив 5 викликів, які повинен прийняти переможець президентських перегонів.